Фридель: "Стиль "Ливерпуля" идеален для Пулишича"

Экс-голкипер "Тоттенхэма" и сборной США Брэд Фридель считает, что игровой стиль "Ливерпуля" идеально бы подошел для полузащитника "Челси" Кристиана Пулишича.

Ранее в марте главный тренер "Челси" Томас Тухель был вынужден оправдываться насчет того, почему он не выпускает Пулишича в стартовом составе. В прессе даже появились слухи, что Кристиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" летом.



Фридель все еще надеется, что Пулишич заиграет при Тухеле, но в то же время видит клуб, который лучше подходит для его соотечественника.



"Думаю, система, по которой играет "Ливерпуль", хорошо подходит для Кристиана, и это не вызывает сомнений".



"Он очень быстр на первых шагах и очень быстр, когда разогнался. Думаю, он очень бы хорошо чувствовал себя в "Ливерпуле", учитывая то, как Юргену Клоппу нравится играть — играть в прессинге, затем быстро контратаковать и совершать открывания между линий".



"Повторюсь, я не имею представления, что на уме у Кристиана, но такого рода система была бы идеальна для него".



"Пулишич обладает потенциалом, чтобы стать самым успешным американским игроком в Европе, но его отношения с новым тренером "Челси" едва начались, и я надеюсь, он сможет там преуспеть".



"В начале сезона он был очень, очень хорош, а временами — неудержим. Посмотрим, как это обернется для сборной Соединенных Штатов. Он наш лучший атакующий игрок, которых у нас не так много. Нам определенно нужно, чтобы он избегал травм", — цитирует Фриделя Football.London.