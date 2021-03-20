Фридель: "Стиль "Ливерпуля" идеален для Пулишича"
Экс-голкипер "Тоттенхэма" и сборной США Брэд Фридель считает, что игровой стиль "Ливерпуля" идеально бы подошел для полузащитника "Челси" Кристиана Пулишича.
Ранее в марте главный тренер "Челси" Томас Тухель был вынужден оправдываться насчет того, почему он не выпускает Пулишича в стартовом составе. В прессе даже появились слухи, что Кристиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" летом.
Фридель все еще надеется, что Пулишич заиграет при Тухеле, но в то же время видит клуб, который лучше подходит для его соотечественника.
"Думаю, система, по которой играет "Ливерпуль", хорошо подходит для Кристиана, и это не вызывает сомнений".
"Он очень быстр на первых шагах и очень быстр, когда разогнался. Думаю, он очень бы хорошо чувствовал себя в "Ливерпуле", учитывая то, как Юргену Клоппу нравится играть — играть в прессинге, затем быстро контратаковать и совершать открывания между линий".
"Повторюсь, я не имею представления, что на уме у Кристиана, но такого рода система была бы идеальна для него".
"Пулишич обладает потенциалом, чтобы стать самым успешным американским игроком в Европе, но его отношения с новым тренером "Челси" едва начались, и я надеюсь, он сможет там преуспеть".
"В начале сезона он был очень, очень хорош, а временами — неудержим. Посмотрим, как это обернется для сборной Соединенных Штатов. Он наш лучший атакующий игрок, которых у нас не так много. Нам определенно нужно, чтобы он избегал травм", — цитирует Фриделя Football.London.
20.03.2021 11:00
Просмотров: 446
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будущий обладатель Золотого мяча, после Азара
(ответить)
а что если поменяться, мы им Окса, они нам Пулю, стекло на стекло так сказать))
(ответить)
Его очень сложно остановить на поле, что вызывает очень хорошие эмоции у зрителя
(ответить)
Нельзя парня отдавать, вторым Салахом может стать. Салах за Челси сыграл 19 раз, забив 2 гола. Пулишич сыграл 61 раз, забив 13 голов и раздав 12 ассистов. КДБ сыграл 9 матчейя отдав 1 ассист.
(ответить)
Ну на хуй, своих инвалидов хватает.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий