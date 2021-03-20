Анчелотти: "У "Сити" нет четкой индивидуальности"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти считает, что отсутствие четкой индивидуальности стало ключом к успешному выступлению "Манчестер Сити" в этом сезоне.

В данный момент "Сити" уверенно движется к своему третьему титулу Премьер-Лиги при Гвардиоле, а также сохраняет прекрасные шансы в Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги.



Почти каждый болельщик "Ливерпуля" без запинки назовет состав и схему чемпионской команды Юргена Клопп, но с "Сити" это сложнее — Гвардиола не только активно использует ротацию, но и постоянно меняет схему и тактику. По мнению Анчелотти, это делает "горожан" непредсказуемыми для соперников.



"Я бы хотел поговорить о "Манчестер Сити". "Манчестер Сити" — великолепная команда, но у них нет четкой индивидуальности".



"Иногда они играют с тремя центральными защитниками, иногда с двумя, иногда их правый защитник отправляется играть опорного полузащитника".



"При этом у них есть четкие принципы. В этом есть разница".



"Иногда они играют с центральным нападающим, иногда играют с 10-м номером в качестве центрального нападающего. Так что индивидуальность "Манчестер Сити" неясна".



"Если бы у них была четкая индивидуальность, они бы оставались верны своей схеме, но они постоянно меняют свою схему".



"Что они не меняют, так это свои принципы насчет контроля мяча, позиционного футбола и демонстрации своего мастерства. Принципы никогда не меняются", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.