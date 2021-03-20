"Ливерпуль" готов начать чистку с продажи Окслейд-Чемберлена

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен находится среди игроков, с которыми "Ливерпуль" планирует попрощаться грядущим летом.

В этом сезоне "Ливерпуль" испытывает колоссальные проблемы с травмами, однако игроки, которые прежде были вынуждены терпеливо ждать своего шанса в запасе, не смогли подставить команде плечо.



Теперь таких игроков, включая Окслейд-Чемберлена, ожидает расплата. Вместо того, чтобы грядущим летом отправиться на Чемпионат Европы со сборной Англии, Алекс будет занят поисками нового клуба.



Как утверждает The Independent, вместе с 27-летним Окслейд-Чемберленом мерсисайдский клуб должны покинуть Джердан Шакири, Дивок Ориги, а также ряд менее значимых игроков.



В этом сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл 12 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований, включая лишь два выхода в стартовом составе. Впрочем, и в этих двух случаях Алексу не удалось провести все 90 минут.



Конечно, здесь свою роль сыграли травмы, однако, даже будучи здоровым, экс-полузащитник "Арсенала" не выдерживает конкуренции со стороны Тиаго Алькантары, Кертиса Джонса и Наби Кейта.