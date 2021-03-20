Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул оценил шансы английских команд в Лиге Чемпионов.

Проведенная в пятницу жеребьевка определила соперников "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" по четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. Английским командам предстоит сразиться с "Порту", "Реалом" и дортмундской "Боруссией", соответственно.



Коул высоко оценивает шансы своего бывшего клуба на успех не только в противостоянии с "Порту", но и в целом — на победу в соревновании. По мнению Джо, "синим" повезло больше всех с жребием.



"Каждый хотел бы попасть на "Порту". Они победили "Ювентус", который был очень плох в день ответного матча".



"Порту" в порядке, у них сплоченная команда, и они сыграли очень похожим образом на то, как привыкли играть команды Диего Симеоне. Пепе выступает волшебным образом за них, но ему уже 38".



"Учитывая свою серию и свой подбор игроков, "Челси" будет фаворитом этого противостояния. Они определенно остались довольны этим жребием".



"При Тухеле они выглядят атлетично и надежно. Они выглядят единым целым, и это тоже важно".



"Думаю, по подбору игроков у них второй лучший состав в Премьер-Лиге. Они в отличной форме, поэтому их нельзя списывать со счетов. Думаю, теперь они являются вторым или третьим фаворитом на победу в Лиге Чемпионов".



"Ливерпуль" тоже нельзя списывать со счетов. Мы сидим здесь и думаем, что "Ливерпуль" мог бы быть желанным соперником, но если они соберутся, они могут победить любого".



"Они будут верить в себя против такого "Реала", который находится в смятении. Это не прежний "Реал". На мой взгляд, они не представляют огромной угрозы. "Ливерпулю" просто нужно собраться".



"Что касается противостояния "Сити" и "Боруссии", то я нахожусь в предвкушении. "Сити" чувствует, что им слегка не повезло. Ты не хочешь попасть на Дортмунд, просто не хочешь. Они молоды и бесстрашны. Мы увидим Холанда против "Сити". Это будет отличный матч", — сообщил Коул BT Sport.