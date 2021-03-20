Абрамович уверен, что прав, меняя тренеров как перчатки

В редком интервью прессе владелец "Челси" Роман Абрамович объяснил, почему его решительность в отношении увольнения главных тренеров оправдана.

Купив "Челси" в 2003 году, за эти 18 лет Абрамович сменил 15 главных тренеров. Порой болельщики "синих" очень болезненно это воспринимали, особенно когда Роман указывал на дверь Жозе Моуриньо и Фрэнку Лэмпарду.



Однако Абрамович считает, что успехи клуба за это время доказывают его правоту. Нынешнего наставника команды Томаса Тухеля российский бизнесмен тоже будет судить по трофеям.



"Думаю, выигранные трофеи говорят сами за себя и показывают, чего мы как клуб были способны добиваться на протяжении этих лет. Моя цель в отношении "Челси" — продолжать выигрывать трофеи и дальше, создавая задел будущее".



"У "Челси" очень богатая история, и я чувствую, что мне крайне повезло сыграть свою роль в ней. Клуб был здесь до меня и будет после меня, но моя задача — заботиться о том, чтобы мы были как можно успешнее сегодня, а также о будущем".



"Думаю, мы очень прагматичны в своих решениях. Нам комфортно идти на правильные изменения в правильное время, если в долгосрочной перспективе это позволит нам реализовать свои амбиции".



"Надеюсь, это также дает четкое представление об амбициях этого клуба. Те, кто к нам присоединяются, понимают, каковы наши цели на футбольном поле, а также понимают, сколь позитивную роль клуб играет в обществе".



"Нет определенной формулы, как выигрывать футбольные матчи. Тренер и его команда должны учитывать много факторов, готовясь к каждому матчу".



"Ты словно сдаешь экзамен каждые несколько дней, а твоя работа оценивается. Я наслаждался и до сих пор наслаждаюсь непредсказуемостью игры и созерцанием того, как сложится каждый матч", — сообщил Абрамович Forbes.