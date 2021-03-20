20 лет Леви в "Тоттенхэме": пора выигрывать трофеи

20 лет назад Даниэль Леви стал самым молодым председателем клуба Премьер-Лиги, возглавив "Тоттенхэм". Сейчас он тот, кто находится у руля клуба Премьер-Лиги наиболее продолжительное время.

Финал Лиги Чемпионов, современный стадион, стабильное финансовое положение клуба — безусловные поводы для гордости Леви. Но его проект все еще остается не реализованным до конца, так как "Тоттенхэму", как и раньше, не хватает главных признаков величия клуба — выигранных трофеев, которых "шпоры" не знают с 2008 года.



"Шпоры" занимали 12-е место после поражения от "Лидса" 24 февраля 2001 года, когда компания Enic, частично принадлежащая Даниэлю Леви, приобрела контрольный пакет акций лондонского клуба, а сам Леви стал его исполнительным директором в возрасте 38 лет. Тогда он сказал, что никогда не хотел быть председателем футбольного клуба, но очень скоро ему пришлось взять на себя эту ответственность, так как наемные работники с данной ролью не справлялись.



Публичный спор между Дэвидом Бухлером, предшественником Леви на посту председателя "Тоттенхэма", и тогдашним менеджером клуба Джорджем Грэмом стал причиной того, почему Леви изменил свое решение. Грэм был уволен после того, как Бухлер обвинил его в утечке информации о финансах клуба. А в июне 2001 года капитан команды Сол Кэмпбелл, которому предыдущее руководство позволило расторгнуть свой контракт, подписал соглашение с "Арсеналом" в качестве свободного агента. Именно в такой нездоровой обстановке в середине октября 2001 года Леви стал председателем "Тоттенхэма".



В недавнем документальном фильме о "Тоттенхэме" от Amazone Prime Леви впервые откровенно высказался о том, что футбольный клуб — самый сложный из всех бизнес-проектов, которыми он занимался. Основная проблема заключается в том, что даже если ты делаешь все правильно за пределами поля, футбол остается непредсказуемой игрой, где есть слишком много факторов, не поддающихся управлению напрямую.



Этим летом клуб снова оказывается на распутье. Пьянящие дни эпохи Маурисио Почеттино остались далеко позади. Его преемник Жозе Моуриньо обеспечил клубу место в финале Кубка Лиги, но немногие верят, что он сможет там победить, так как в чемпионате форма "шпор" оставляет желать лучшего. Кампания же в Лиге Европе оборвалась фиаско в Загребе.



Есть вопросы по будущему лучшего бомбардира клуба шести последних сезонов. До конца контракта Харри Кейна остается три года, а так как в июле ему исполнится 28 лет, кажется, наступает тот момент, когда Леви может согласиться на продажу лидера. Но, даже если бы он захотел продать Кейна, много ли найдется клубов, способных в нынешних условиях удовлетворить запросы "шпор"? Кейн — игрок, стоимостью не менее 100 миллионов, и такие деньги были бы полезны для "Тоттенхэма" сейчас, когда пустует стадион стоимостью 1 миллиард фунтов.



Конечным владельцем инвестиционной группы Enic, которая управляет "Тоттенхэмом", является компания Tavistock Group, базирующаяся на Багамах. Это огромный инвестиционный портфель, созданный английским миллиардером в налоговом изгнании Джо Льюисом. Среди его инвестиций — частные гольф-клубы в США, сети стейк-хаусов, медицинские исследовательские центры в Флориде, инвестиции в биотехнологии и аргентинская энергетическая компания. "Шпоры" — относительно небольшая часть его портфеля, но почти весь публичный профиль Леви и Льюиса связан именно с "Тоттенхэмом".



Леви в настоящее время является самым опытным руководителем клуба в Премьер-Лиге, но в "шпорах" все еще чувствуется дух смятения, с которым он принимал его 20 лет назад. В начале прошлогодней пандемии Леви очень быстро публично заявил, что клуб будет вынужден пойти на понижение зарплат игроков и на увольнение части персонала. Оба решения были поддержаны акционерами и приведены в исполнение в последующие недели.



"Шпоры" построили новый стадион и изменили свое положение при Леви, хотя его время правления совпало с беспрецедентным богатством ряда клубов, в число которых попал и "Тоттенхэм". Они наслаждались памятными моментами — в особенности в Лиге Чемпионов, но выиграли за это время только один трофей — Кубок Лиги. Иногда "Тоттенхэм" просто терпел неудачу, когда у него появлялась возможность взойти на вершину. Чемпионство "Лестера" случилось во многом потому, что "шпоры" не использовали свой шанс, когда у них на руках были все козыри. Как и многие клубы в лиге, "Тоттенхэм" столкнулся с тем, что власть в Премьер-Лиге стала принадлежать миллиардерам, но тем не менее, сами "шпоры" также принадлежат миллиардерам Леви и Льюису.



Основное отличие Леви и Льюиса от шейхов из "Манчестер Сити" или Романа Абрамовича из "Челси" в том, что они никогда не были готовы к тому, чтобы вливать в клуб значительные средства из своего кармана. План Леви в 2001 году состоял в том, чтобы улучшить команду, дважды финишировавшую на 15-м месте в 90-х, а затем обновить инфраструктуру и стадион клуба. Он выполнил намеченное на высочайшем уровне — у "шпор" сейчас есть все необходимое, чтобы стать вровень с самыми могущественными клубами мира по части инфраструктуры. Это тем более достойно уважения, когда работники "Тоттенхэма" из 90-х говорят, что в те времена клуб работал как "кустарный промысел", без централизованной маркетинговой стратегии и правильной структуры.



Леви получил образование в семейном бизнесе, начатом его дедом Авраамом. Этот бизнес начинался как магазин головных уборов в Стратфорде, на востоке Лондона, а затем в течение двух следующих поколений, через отца Леви Барри, диверсифицировался в бренд мужской одежды Mr Byrite, а позже была создана сеть магазинов одежды Blue Inc. Леви управлял этими проектами вместе с братьями Джонатаном и Робертом. Связь с Льюисом позволила Даниэлю Леви инвестировать в компанию Enic, получившую контроль над "шпорами", при этом доля его самого там не превышает 30%.



Леви получил высшую степень в Кембридже по земельной экономике и в недавнем интервью университетской студенческой газете сказал, что пошел туда из государственной школы с твердым намерением сделать карьеру. "Я был полон решимости не испортить семейный бизнес, а приумножить его", — говорит он. "Мне понравилось в Кембридже, но я бы не сказал, что я вел типичный студенческий образ жизни".



Спустя 20 лет после того, как Леви стал самым молодым руководителем клуба Премьер-Лиги, его репутация и авторитет значительно выросли. Ему нравится контролировать каждую часть сделок с игроками, вплоть до деталей, связанных с дополнительным повышением заработной платы, которые часто руководители клубов оставляют на усмотрение других. Его знаменитый стиль ведения переговоров может шокировать неопытных агентов, совершающих свою первую сделку. У старшего же поколения агентов и коллег, управляющих другими клубами, его требовательные гамбиты обычно вызывают смех.



"Он бьет вас ножом в грудь, а не в спину", — говорится в одной из оценок дипломатических талантов Леви. Владелец "Тоттенхэма" может быть утомительным, но идея о том, что он побеждает во всех переговорах обычно считается мифом.



К настоящему времени Леви надеялся бы руководить клубом, претендующим на звание ведущего спортивно-развлекательного центра Лондона. Новый стадион бы построен в том числе для проведения матчей НФЛ и музыкальных концертов, а не только для элитного футбола. Но вместо этого турникеты его остаются закрытыми. У титульных спонсоров до сих пор нет прав на переименование, а для продажи прав нанята специальная компания в США.



Джо Льюису — 84 года, и именно он принимает самые важные решения в жизни "шпор". У него есть дочь и сын, которые работают в Tavistock Group. Сын Леви, Джош, является исполнительным директором другой компании, принадлежащей этой инвестиционной компании — Ultimate Finance. Когда-то Enic владел миноритарным пакетом акций в пяти других европейских клубах, в том числе — в шотландских "Рейнджерс", но именно "Тоттенхэм" вдохновлял Леви больше всех.



Леви 20 лет назад увидел в клубе потенциал для инвестиций, но он и представить себе не мог, настолько большое место в его жизни займет "Тоттенхэм". Можно подозревать, что прилежный и скромный выпускник Кембриджа, который увлекся семейным бизнесом, пришел к тому, чтобы наслаждаться властью и авторитетом, которые дает ему управление профессиональным футбольным клубом. Его деловая карьера сделала Леви богатым, и он является одним из самых высокооплачиваемых руководителей клубов Премьер-Лиги. Но, наверное, сейчас ему этого недостаточно — Леви нужны не только финансовые, но и спортивные результаты, подтверждающие тот факт, что "Тоттенхэм" — уже не тот клуб, о котором очень метко высказался один из героев культового фильма "Залечь на дно в Брюгге".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru