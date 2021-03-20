20 лет Леви в "Тоттенхэме": пора выигрывать трофеи

Даниэль Леви 20 лет назад Даниэль Леви стал самым молодым председателем клуба Премьер-Лиги, возглавив "Тоттенхэм". Сейчас он тот, кто находится у руля клуба Премьер-Лиги наиболее продолжительное время.

Финал Лиги Чемпионов, современный стадион, стабильное финансовое положение клуба — безусловные поводы для гордости Леви. Но его проект все еще остается не реализованным до конца, так как "Тоттенхэму", как и раньше, не хватает главных признаков величия клуба — выигранных трофеев, которых "шпоры" не знают с 2008 года.

"Шпоры" занимали 12-е место после поражения от "Лидса" 24 февраля 2001 года, когда компания Enic, частично принадлежащая Даниэлю Леви, приобрела контрольный пакет акций лондонского клуба, а сам Леви стал его исполнительным директором в возрасте 38 лет. Тогда он сказал, что никогда не хотел быть председателем футбольного клуба, но очень скоро ему пришлось взять на себя эту ответственность, так как наемные работники с данной ролью не справлялись.

Публичный спор между Дэвидом Бухлером, предшественником Леви на посту председателя "Тоттенхэма", и тогдашним менеджером клуба Джорджем Грэмом стал причиной того, почему Леви изменил свое решение. Грэм был уволен после того, как Бухлер обвинил его в утечке информации о финансах клуба. А в июне 2001 года капитан команды Сол Кэмпбелл, которому предыдущее руководство позволило расторгнуть свой контракт, подписал соглашение с "Арсеналом" в качестве свободного агента. Именно в такой нездоровой обстановке в середине октября 2001 года Леви стал председателем "Тоттенхэма".

В недавнем документальном фильме о "Тоттенхэме" от Amazone Prime Леви впервые откровенно высказался о том, что футбольный клуб — самый сложный из всех бизнес-проектов, которыми он занимался. Основная проблема заключается в том, что даже если ты делаешь все правильно за пределами поля, футбол остается непредсказуемой игрой, где есть слишком много факторов, не поддающихся управлению напрямую.

Маурисио Почеттино и Даниэль Леви Этим летом клуб снова оказывается на распутье. Пьянящие дни эпохи Маурисио Почеттино остались далеко позади. Его преемник Жозе Моуриньо обеспечил клубу место в финале Кубка Лиги, но немногие верят, что он сможет там победить, так как в чемпионате форма "шпор" оставляет желать лучшего. Кампания же в Лиге Европе оборвалась фиаско в Загребе.

Есть вопросы по будущему лучшего бомбардира клуба шести последних сезонов. До конца контракта Харри Кейна остается три года, а так как в июле ему исполнится 28 лет, кажется, наступает тот момент, когда Леви может согласиться на продажу лидера. Но, даже если бы он захотел продать Кейна, много ли найдется клубов, способных в нынешних условиях удовлетворить запросы "шпор"? Кейн — игрок, стоимостью не менее 100 миллионов, и такие деньги были бы полезны для "Тоттенхэма" сейчас, когда пустует стадион стоимостью 1 миллиард фунтов.

Конечным владельцем инвестиционной группы Enic, которая управляет "Тоттенхэмом", является компания Tavistock Group, базирующаяся на Багамах. Это огромный инвестиционный портфель, созданный английским миллиардером в налоговом изгнании Джо Льюисом. Среди его инвестиций — частные гольф-клубы в США, сети стейк-хаусов, медицинские исследовательские центры в Флориде, инвестиции в биотехнологии и аргентинская энергетическая компания. "Шпоры" — относительно небольшая часть его портфеля, но почти весь публичный профиль Леви и Льюиса связан именно с "Тоттенхэмом".

Леви в настоящее время является самым опытным руководителем клуба в Премьер-Лиге, но в "шпорах" все еще чувствуется дух смятения, с которым он принимал его 20 лет назад. В начале прошлогодней пандемии Леви очень быстро публично заявил, что клуб будет вынужден пойти на понижение зарплат игроков и на увольнение части персонала. Оба решения были поддержаны акционерами и приведены в исполнение в последующие недели.

"Шпоры" построили новый стадион и изменили свое положение при Леви, хотя его время правления совпало с беспрецедентным богатством ряда клубов, в число которых попал и "Тоттенхэм". Они наслаждались памятными моментами — в особенности в Лиге Чемпионов, но выиграли за это время только один трофей — Кубок Лиги. Иногда "Тоттенхэм" просто терпел неудачу, когда у него появлялась возможность взойти на вершину. Чемпионство "Лестера" случилось во многом потому, что "шпоры" не использовали свой шанс, когда у них на руках были все козыри. Как и многие клубы в лиге, "Тоттенхэм" столкнулся с тем, что власть в Премьер-Лиге стала принадлежать миллиардерам, но тем не менее, сами "шпоры" также принадлежат миллиардерам Леви и Льюису.

Джо Льюис Основное отличие Леви и Льюиса от шейхов из "Манчестер Сити" или Романа Абрамовича из "Челси" в том, что они никогда не были готовы к тому, чтобы вливать в клуб значительные средства из своего кармана. План Леви в 2001 году состоял в том, чтобы улучшить команду, дважды финишировавшую на 15-м месте в 90-х, а затем обновить инфраструктуру и стадион клуба. Он выполнил намеченное на высочайшем уровне — у "шпор" сейчас есть все необходимое, чтобы стать вровень с самыми могущественными клубами мира по части инфраструктуры. Это тем более достойно уважения, когда работники "Тоттенхэма" из 90-х говорят, что в те времена клуб работал как "кустарный промысел", без централизованной маркетинговой стратегии и правильной структуры.

Леви получил образование в семейном бизнесе, начатом его дедом Авраамом. Этот бизнес начинался как магазин головных уборов в Стратфорде, на востоке Лондона, а затем в течение двух следующих поколений, через отца Леви Барри, диверсифицировался в бренд мужской одежды Mr Byrite, а позже была создана сеть магазинов одежды Blue Inc. Леви управлял этими проектами вместе с братьями Джонатаном и Робертом. Связь с Льюисом позволила Даниэлю Леви инвестировать в компанию Enic, получившую контроль над "шпорами", при этом доля его самого там не превышает 30%.

Леви получил высшую степень в Кембридже по земельной экономике и в недавнем интервью университетской студенческой газете сказал, что пошел туда из государственной школы с твердым намерением сделать карьеру. "Я был полон решимости не испортить семейный бизнес, а приумножить его", — говорит он. "Мне понравилось в Кембридже, но я бы не сказал, что я вел типичный студенческий образ жизни".

Спустя 20 лет после того, как Леви стал самым молодым руководителем клуба Премьер-Лиги, его репутация и авторитет значительно выросли. Ему нравится контролировать каждую часть сделок с игроками, вплоть до деталей, связанных с дополнительным повышением заработной платы, которые часто руководители клубов оставляют на усмотрение других. Его знаменитый стиль ведения переговоров может шокировать неопытных агентов, совершающих свою первую сделку. У старшего же поколения агентов и коллег, управляющих другими клубами, его требовательные гамбиты обычно вызывают смех.

"Он бьет вас ножом в грудь, а не в спину", — говорится в одной из оценок дипломатических талантов Леви. Владелец "Тоттенхэма" может быть утомительным, но идея о том, что он побеждает во всех переговорах обычно считается мифом.

К настоящему времени Леви надеялся бы руководить клубом, претендующим на звание ведущего спортивно-развлекательного центра Лондона. Новый стадион бы построен в том числе для проведения матчей НФЛ и музыкальных концертов, а не только для элитного футбола. Но вместо этого турникеты его остаются закрытыми. У титульных спонсоров до сих пор нет прав на переименование, а для продажи прав нанята специальная компания в США.

Даниэль Леви с сыном Джо Льюису — 84 года, и именно он принимает самые важные решения в жизни "шпор". У него есть дочь и сын, которые работают в Tavistock Group. Сын Леви, Джош, является исполнительным директором другой компании, принадлежащей этой инвестиционной компании — Ultimate Finance. Когда-то Enic владел миноритарным пакетом акций в пяти других европейских клубах, в том числе — в шотландских "Рейнджерс", но именно "Тоттенхэм" вдохновлял Леви больше всех.

Леви 20 лет назад увидел в клубе потенциал для инвестиций, но он и представить себе не мог, настолько большое место в его жизни займет "Тоттенхэм". Можно подозревать, что прилежный и скромный выпускник Кембриджа, который увлекся семейным бизнесом, пришел к тому, чтобы наслаждаться властью и авторитетом, которые дает ему управление профессиональным футбольным клубом. Его деловая карьера сделала Леви богатым, и он является одним из самых высокооплачиваемых руководителей клубов Премьер-Лиги. Но, наверное, сейчас ему этого недостаточно — Леви нужны не только финансовые, но и спортивные результаты, подтверждающие тот факт, что "Тоттенхэм" — уже не тот клуб, о котором очень метко высказался один из героев культового фильма "Залечь на дно в Брюгге".

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Леви, статьи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2021 06:00

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  1. dallaslp 20.03.2021 06:45 # dallaslp
    сейчас бы столько читать про Тоттенхэм

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  2. chelsea-69 20.03.2021 06:34 # chelsea-69
    Леви, сын Барри, внук Авраама.
    Еще 20 лет. По классике

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  3. bangladesh 20.03.2021 06:33 # bangladesh
    Гавной ты не был...

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