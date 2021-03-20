Моуриньо: "Не думаю, что чувствовал нечто похожее"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал вылет из Лиги Европы одним из самых сложных моментов в своей карьере.

Выездное поражение 3:0 от загребского "Динамо" в четверг вечером оставило "Тоттенхэм" за бортом второго по значимости клубного турнира в Европе.



Моуриньо и прежде доводилось испытывать болезненные поражения, но еще никогда с таким неважным настроем своих игроков на матч.



"Это определенно один из самых сложных моментов в моей карьере. Я не знаю, самый ли сложный, но я не думаю, что чувствовал нечто похожее".



"У меня в Европе были моменты большой боли, но эта боль была вызвана футбольными причинами. Я проиграл два полуфинала Лиги Чемпионов по пенальти. Это ранит. Возможно, моя рана до сих пор кровоточит".



"Но что меня по-настоящему ранит здесь, так это недостаточная страсть к футболу, недостаточное уважение к своей профессии. И поэтому у меня очень плохое ощущение. У меня есть это ощущение, потому что для некоторых людей футбол — это работа или способ заработка".



"Для меня это гораздо больше. Я никогда не лишусь этих базовых вещей для футбола: страсти, сердца, желания. Меня очень, очень ранит, что я не могу найти больше слов, чтобы описать это чувство".



"Мы упустили возможность выиграть трофей. Я не говорю, что мы непременно выиграли бы Лигу Европы. Я не это имею ввиду".



Но мы вылетели из соревнования, в котором могли бы пройти в четвертьфинал, и тогда вероятность нашей победы составляла бы 12.5 процентов. Поэтому мы можем сказать, что упустили возможность".



"Конечно, теперь нашей единственной возможностью выиграть трофей в этом сезоне остается финал (Кубка Лиги) против очень хорошей команды, которая станет чемпионом и которая матч за матчем демонстрирует невероятное желание побеждать".



"Так что это будет очень сложный финал, и если мы хотим, чтобы у нас были шансы на победу в нем, настрой должен быть совершенно другим", — цитирует Моуриньо The Independent.