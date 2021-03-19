Увольнение Моуриньо будет стоить "Тоттенхэму" 25 млн. фунтов

"Тоттенхэму" придется заплатить солидную сумму, даже если решение о расставании с главным тренером Жозе Моуриньо будет отложено до конца сезона.

Напомним, еще в прошлом месяце пресса сообщала, что президент "шпор" Даниэль Леви просто не может позволить себе уволить Моуриньо по ходу сезона.



Сделать это в конце сезона будет не сильно проще. В контракте Жозе нет пункта, который бы позволял лондонскому клубу досрочно отказаться от услуг португальского специалиста.



Если Моуриньо будет уволен, "Тоттенхэму" все равно придется выплатить всю остаточную стоимость его контракта, рассчитанного до 2023 года. Речь идет о компенсации в 25 млн. фунтов.



Многие фанаты "Тоттенхэма" уже сейчас призывают свой клуб уволить Моуриньо, однако Daily Mirror утверждает, что Леви оставит Жозе, если тот финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и выиграет Кубок Лиги.