Увольнение Моуриньо будет стоить "Тоттенхэму" 25 млн. фунтов

Жозе Моуриньо "Тоттенхэму" придется заплатить солидную сумму, даже если решение о расставании с главным тренером Жозе Моуриньо будет отложено до конца сезона.

Напомним, еще в прошлом месяце пресса сообщала, что президент "шпор" Даниэль Леви просто не может позволить себе уволить Моуриньо по ходу сезона.

Сделать это в конце сезона будет не сильно проще. В контракте Жозе нет пункта, который бы позволял лондонскому клубу досрочно отказаться от услуг португальского специалиста.

Если Моуриньо будет уволен, "Тоттенхэму" все равно придется выплатить всю остаточную стоимость его контракта, рассчитанного до 2023 года. Речь идет о компенсации в 25 млн. фунтов.

Многие фанаты "Тоттенхэма" уже сейчас призывают свой клуб уволить Моуриньо, однако Daily Mirror утверждает, что Леви оставит Жозе, если тот финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и выиграет Кубок Лиги.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 836

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 20.03.2021 00:05 # gameboy
    Как такой контракт было вообще возможно предложить лол?

    (ответить)

  2. h22o 19.03.2021 23:11 # h22o
    хороший Моу бизнесмен, если смог жида нагнуть.

    (ответить)

  3. cunningham 19.03.2021 23:11 # cunningham
    "однако Daily Mirror утверждает, что Леви оставит Жозе, если тот финиширует в топ-4 Премьер-Лиги и выиграет Кубок Лиги."
    в голос

    (ответить)

  4. cunningham 19.03.2021 23:10 # cunningham
    леви, ебать ты лох

    (ответить)

  5. true-manc 19.03.2021 23:03 # true-manc
    Только цыгану удалось развести еврея. Красава, Жозик! При всём неуважении, желанию счастливой пенсии португальскому Джорджу Клуни.

    Следующим в очереди на увольнение стоит бездарная очкастая гнида, тренирующая притон портовых проституток с 6-го места.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: