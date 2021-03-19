Тухель: "Силва все еще на многое способен"

Наставник "Челси" Томас Тухель дал понять, что выступает за продление контракта с защитником Тиаго Силвой.

Возглавив "синих" в январе, Тухель воссоединился здесь со своим бывшим подопечным по ПСЖ Силвой, который проявлял себя с лучшей стороны в первой половине сезона.



При Томасе 36-летний бразилец пока толком не показал себя — ветеран угодил в лазарет с травмой бедра и вернется только после международного перерыва.



Посреди недели Силва напомнил о себе бурным празднованием на трибуне второго гола "Челси" в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико", что дало повод Тухелю порассуждать о пользе, которую защитник с истекающим контрактом все еще может принести.



"Что касается его контрактной ситуации, то пока для этого слишком рано. Сейчас неподходящее время обсуждать это".



"Это между ним и клубом, а также между мной и клубом. Мы примем это решение вместе".



"Но если вы посмотрите на его празднование внимательно, то увидите, насколько молодо он выглядит. Он метался по ступенькам вверх и вниз, словно ему 28. Думаю, он все еще на многое способен".



"Я знаю Тиаго уже много лет, и мы великолепно трудились бок о бок в ПСЖ. С моей первой минуты в клубе он как капитан был абсолютно надежным партнером для меня как как для тренера", — цитирует Тухеля talkSPORT.