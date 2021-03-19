Гвардиола: "Холанд — один из лучших нападающих в мире"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" одним из лучших нападающих в мире.

"Сити" считается одним из фаворитов в борьбе за бомбардира "Боруссии", учитывая финансовые возможности клуба с "Этихад" и связь "горожан" с отцом Эрлинга.



По иронии судьбы именно дортмундцы стали соперником "Сити" по 1/4 финала Лиги Чемпионов, однако Гвардиола отказывается спекулировать насчет возможного переезда Холанда в Манчестер.



"Его показатели говорят сами за себя".



"Конечно, в своем возрасте он является одним из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если честно, у меня было не так много свободного времени, но я видел некоторые матчи с его участием, а его результативность в Лиге Чемпионов и Бундеслиге впечатляет. Я знаю, насколько это классный игрок. Каждый знает".



"Может ли он стать игроком "Сити" в будущем? Он игрок из дортмундской "Боруссии". Мне не нравится, когда люди говорят о наших игроках. Вы же понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.