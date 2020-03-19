"Юнайтед" планирует переговоры с Погба о будущем

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что в планах у его клуба провести переговоры с полузащитником Полем Погба о новом контракте.

Накануне Погба сыграл свой первый за полтора последних месяца матч, обеспечив "Юнайтед" победу 0:1 над "Миланом" и выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



Меж тем, от контракта Поля остается только один полный год, что заставляет "красных дьяволов" принять то или иное решение. Однако Сульшер уверен, что с этим можно подождать до лета.



"Думаю, каждый в команде, включая Поля, сосредоточен лишь на том, чтобы как можно лучше выступить в этом сезоне. Я не думаю, что мы будем тратить свою энергию на эти спекуляции".



"Конечно, мы будем общаться и вести переговоры. Но когда ты видишь такую игру в исполнении Поля (как против "Милана") и когда ты видишь его на тренировках, ты понимаешь, насколько мы ему небезразличны, насколько он наслаждается игрой за нас и насколько полезен он может быть", — цитирует Сульшера ESPN.