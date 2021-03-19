"Тоттенхэм" уволит Моуриньо, если не попадет в Лигу Чемпионов
Жозе Моуриньо будет уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма", если не обеспечит своему клубу путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Накануне "Тоттенхэм" завершил свою европейскую кампанию, сенсационным образом уступив загребскому "Динамо" со счетом 3:0 и вылетев из Лиги Европы со стадии 1/8 финала.
Таким образом, попадание в топ-4 Премьер-Лиги остается единственным способом для "шпор" квалифицироваться в Лигу Чемпионов, участие в которой имеет огромное значение для лондонского клуба, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса.
Если Моуриньо не выполнит приоритетную задачу, его не спасет даже завоевание Кубка Лиги, в финале которого "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Сити" в следующем месяце.
Как утверждает Daily Mail, "шпоры" уже ищут замену для Жозе, рассматривая Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" в качестве идеального кандидата на эту роль.
Содержание Нагельсманна стоило бы "Тоттенхэму" только 6 миллионов фунтов в год — против 13 млн. фунтов, которые "шпоры платят Моуриньо.
Другим кандидатом на замену Жозе может стать Брендан Роджерс из "Лестера", однако попадание "лис" в Лигу Чемпионов сделало бы этот тренерский трансфер маловероятным.
Daily Mail добавляет, что в случае увольнения Моуриньо, чей контракт истекает через два года, "Тоттенхэм" сможет выплачивать компенсацию помесячно, а не одной большой суммой.
19.03.2021 18:00
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Последние комментарии:
Хахахахаххаха он их теперь в чэмпионшип загонит
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Он сам должен в отставку подать. Но огромные деньги сильнее, чем чувство стыда и совесть
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ну так можно уже увольнять, чего тянуть то
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Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Денег заработал себе на пенсию, хватит мучить людей.
Жозе рано начал тренировать, поэтому, возможно, давно пресытился тренерской работой и она его уже совсем не прёт. Чисто ради денег тренирует и катится по наклонной в профессиональном плане.
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Элитная португальская содержанка.
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