"Тоттенхэм" уволит Моуриньо, если не попадет в Лигу Чемпионов

Жозе Моуриньо будет уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма", если не обеспечит своему клубу путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Накануне "Тоттенхэм" завершил свою европейскую кампанию, сенсационным образом уступив загребскому "Динамо" со счетом 3:0 и вылетев из Лиги Европы со стадии 1/8 финала.



Таким образом, попадание в топ-4 Премьер-Лиги остается единственным способом для "шпор" квалифицироваться в Лигу Чемпионов, участие в которой имеет огромное значение для лондонского клуба, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса.



Если Моуриньо не выполнит приоритетную задачу, его не спасет даже завоевание Кубка Лиги, в финале которого "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Сити" в следующем месяце.



Как утверждает Daily Mail, "шпоры" уже ищут замену для Жозе, рассматривая Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" в качестве идеального кандидата на эту роль.



Содержание Нагельсманна стоило бы "Тоттенхэму" только 6 миллионов фунтов в год — против 13 млн. фунтов, которые "шпоры платят Моуриньо.



Другим кандидатом на замену Жозе может стать Брендан Роджерс из "Лестера", однако попадание "лис" в Лигу Чемпионов сделало бы этот тренерский трансфер маловероятным.



Daily Mail добавляет, что в случае увольнения Моуриньо, чей контракт истекает через два года, "Тоттенхэм" сможет выплачивать компенсацию помесячно, а не одной большой суммой.