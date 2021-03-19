TeamViewer станет титульным спонсором МЮ с сезона 2021/22
"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что со следующего сезона TeamViewer заменит Chevrolet в качестве титульного спонсора клуба.
Эмблема Chevrolet красуется на футболках "Юнайтед" с 2014 года. Американский автогигант платит "красным дьяволам" 64 миллиона фунтов каждый сезон.
Однако через считанные месяцы этот спонсорский контракт истекает и продлен не будет — ранее пресса неоднократно сообщала, что в Chevrolet не очень-то довольны сотрудничеством "Юнайтед".
Как бы то ни было, замена Chevrolet уже найдена. С сезона 2021/22 "дьяволы" будут продвигать компанию из сферы информационных технологий TeamViewer, которая разрабатывает платформу по удаленному контролю компьютеров.
Данный контракт рассчитан на пять лет и оценивается в 235 млн. фунтов — или в 47 млн. фунтов в год.
Добавим, это крупнейшая спонсорская сделка в мировом футболе с момента начала пандемии коронавируса.
19.03.2021 17:00
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Последние комментарии:
суражская бумажная компания больше бы подошла муму
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Добавим, это крупнейшая спонсорская сделка в мировом футболе с момента начала пандемии коронавируса.
Хейтеркам в очередной раз обоссали лицо
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Как подсказывает история, TeamViewer больше подойдёт ливерпулю, это они любят получать "доступ" к чужим компьютерам
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47 лямов лол)
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Ахахах песда помойке ещё бы рдп разместили)))
47 лямов уровень середняка
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Вуахахахха
Anydesk еще бы
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Капец МЮ скатывается в говно
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