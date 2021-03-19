TeamViewer станет титульным спонсором МЮ с сезона 2021/22

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что со следующего сезона TeamViewer заменит Chevrolet в качестве титульного спонсора клуба.

Эмблема Chevrolet красуется на футболках "Юнайтед" с 2014 года. Американский автогигант платит "красным дьяволам" 64 миллиона фунтов каждый сезон.



Однако через считанные месяцы этот спонсорский контракт истекает и продлен не будет — ранее пресса неоднократно сообщала, что в Chevrolet не очень-то довольны сотрудничеством "Юнайтед".



Как бы то ни было, замена Chevrolet уже найдена. С сезона 2021/22 "дьяволы" будут продвигать компанию из сферы информационных технологий TeamViewer, которая разрабатывает платформу по удаленному контролю компьютеров.



Данный контракт рассчитан на пять лет и оценивается в 235 млн. фунтов — или в 47 млн. фунтов в год.



Добавим, это крупнейшая спонсорская сделка в мировом футболе с момента начала пандемии коронавируса.



