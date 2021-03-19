TeamViewer станет титульным спонсором МЮ с сезона 2021/22

TeamViewer "Манчестер Юнайтед" официально объявил, что со следующего сезона TeamViewer заменит Chevrolet в качестве титульного спонсора клуба.

Эмблема Chevrolet красуется на футболках "Юнайтед" с 2014 года. Американский автогигант платит "красным дьяволам" 64 миллиона фунтов каждый сезон.

Однако через считанные месяцы этот спонсорский контракт истекает и продлен не будет — ранее пресса неоднократно сообщала, что в Chevrolet не очень-то довольны сотрудничеством "Юнайтед".

Как бы то ни было, замена Chevrolet уже найдена. С сезона 2021/22 "дьяволы" будут продвигать компанию из сферы информационных технологий TeamViewer, которая разрабатывает платформу по удаленному контролю компьютеров.

Данный контракт рассчитан на пять лет и оценивается в 235 млн. фунтов — или в 47 млн. фунтов в год.

Добавим, это крупнейшая спонсорская сделка в мировом футболе с момента начала пандемии коронавируса.


Метки Chevrolet, TeamViewer, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1788

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  1. lexa-arsenal 19.03.2021 18:00 # lexa-arsenal
    суражская бумажная компания больше бы подошла муму

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  2. slava-man-utd 19.03.2021 17:54 # slava-man-utd
    Добавим, это крупнейшая спонсорская сделка в мировом футболе с момента начала пандемии коронавируса.

    Хейтеркам в очередной раз обоссали лицо

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  3. bes-ter 19.03.2021 17:38 # bes-ter
    Как подсказывает история, TeamViewer больше подойдёт ливерпулю, это они любят получать "доступ" к чужим компьютерам

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  4. danny949494 19.03.2021 17:27 # danny949494
    47 лямов лол)

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  5. meshuggah 19.03.2021 17:26 # meshuggah
    Ахахах песда помойке ещё бы рдп разместили)))
    47 лямов уровень середняка

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  6. thegodfather 19.03.2021 17:13 # thegodfather
    Вуахахахха
    Anydesk еще бы

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  7. kagawa 19.03.2021 17:02 # kagawa
    Капец МЮ скатывается в говно

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