Джордж Грэм советует "Арсеналу" потратить 200 млн. фунтов на усиление

Бывший главный тренер "Арсенала" Джордж Грэм считает, что "канонирам" нужно потратить около 200 миллионов фунтов, чтобы снова претендовать на высшие награды.

В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и Грэм, при котором "канониры" дважды становились чемпионами Англии, видит отчаянную потребность в усилении. При этом Джордж считает Микеля Артету правильным человеком, чтобы вернуть славные для лондонцев времена.



"У них есть проблемы, но они могут от них избавиться с помощью трех игроков".



"Артета очень хорошо делает свою работу. И хотя он улучшил своих игроков, он улучшил их лишь до определенного уровня".



"Арсенал" обладает выдающейся молодежью, но ей нужна помощь. Классные игроки вокруг них укажут им правильный путь".



"Им нужно взять и купить двух-трех игроков, каждый стоимостью 75-100 миллионов фунтов", — сообщил Грэм Daily Express.