Джордж Грэм советует "Арсеналу" потратить 200 млн. фунтов на усиление
Бывший главный тренер "Арсенала" Джордж Грэм считает, что "канонирам" нужно потратить около 200 миллионов фунтов, чтобы снова претендовать на высшие награды.
В данный момент "Арсенал" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и Грэм, при котором "канониры" дважды становились чемпионами Англии, видит отчаянную потребность в усилении. При этом Джордж считает Микеля Артету правильным человеком, чтобы вернуть славные для лондонцев времена.
"У них есть проблемы, но они могут от них избавиться с помощью трех игроков".
"Артета очень хорошо делает свою работу. И хотя он улучшил своих игроков, он улучшил их лишь до определенного уровня".
"Арсенал" обладает выдающейся молодежью, но ей нужна помощь. Классные игроки вокруг них укажут им правильный путь".
"Им нужно взять и купить двух-трех игроков, каждый стоимостью 75-100 миллионов фунтов", — сообщил Грэм Daily Express.
19.03.2021 16:00
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Последние комментарии:
ебать тут хейтеров великого Арсенала собралось
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никогда такого не было и вот опять!
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Ахаххахаххахаххаха 200 лямов говорит))))
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10 Арсенал 28 41
Артета пока ведет клуб в правильном направлении
Источник: http://fapl.ru/posts/84760/?c=1#c7313540
Вуахахах, в рот вые6аные гомо6ляди те ещё фантазёры и сектанты))
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Артета пока ведет клуб в правильном направлении. Развивает молодежь, чистит от застарелых бревен состав, докупает точечно бистяр (Партей, Тирни). Посмотрим на летнее ТО
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Характер и чемпионский дух за деньги не купишь! Вон портовый мешок фк ливерпул сколько трансферных рекордов побил, начиная с Далглиша, а все равно 30 лет сидят без трофеев и только на страпоне скачут.
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Откуда блеать?!))))
Эти нищеброды ипотеку за пепе ещё лет 5 будут выплачивать))
Вуахахах
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