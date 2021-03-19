Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Представляющие Англию "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" обрели своих соперников по четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Переиграв "Милан" по сумме двух матчей со счетом 2:1, теперь "Манчестер Юнайтед" поспорит с крепким середняком Ла Лиги "Гранадой".



А вот "Арсенал", который преодолел сопротивление "Олимпиакоса", ожидает испытание пражской "Славией", до этого выбившей из турнира "Лестер" и "Рейнджерс".



Если "красные дьяволы" и "канониры" с успехом преодолеют четвертьфинал и полуфинал, то встретятся в финале.



Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 8 апреля, ответные — 15 апреля.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



"Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Арсенал" (Англия) — "Славия" (Чехия)

"Аякс" (Голландия) — "Рома" (Италия)

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вильярреал" (Испания)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы



Гранада / Манчестер Юнайтед — Аякс / Рома

Динамо Загреб / Вильярреал — Арсенал / Славия