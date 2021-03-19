Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
Представляющие Англию "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" обрели своих соперников по четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
Переиграв "Милан" по сумме двух матчей со счетом 2:1, теперь "Манчестер Юнайтед" поспорит с крепким середняком Ла Лиги "Гранадой".
А вот "Арсенал", который преодолел сопротивление "Олимпиакоса", ожидает испытание пражской "Славией", до этого выбившей из турнира "Лестер" и "Рейнджерс".
Если "красные дьяволы" и "канониры" с успехом преодолеют четвертьфинал и полуфинал, то встретятся в финале.
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 8 апреля, ответные — 15 апреля.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Арсенал" (Англия) — "Славия" (Чехия)
"Аякс" (Голландия) — "Рома" (Италия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вильярреал" (Испания)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
Гранада / Манчестер Юнайтед — Аякс / Рома
Динамо Загреб / Вильярреал — Арсенал / Славия
19.03.2021 15:20
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Последние комментарии:
Аякс - Арс будет
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Будет финал МЮ - Арс, победка Артеты над своим клиентом, и 5 команд в ЛЧ от Англии некст сезон.
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Динамо Загреб / Вильярреал — Арсенал / Славия
Вывеска уровня квалификационного раунда ЛЕ, но никак не топ-8.
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Клиши приговорил гуннеров.
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У нас сетка проходная
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Не вижу, с кем середняк Ливерпул играет? Они что, даже из группы не вышли? Какое позорище портовое...
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финал мью-Арсенал, главное эмери не слить )
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Оршич покарает ггшек, если они конечно пройдут Славию.
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в полуфинале старый друг Эмери
в финале МЮ
Идеальная победа в ЛЕ
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