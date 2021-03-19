Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Лига Европы Представляющие Англию "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" обрели своих соперников по четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Переиграв "Милан" по сумме двух матчей со счетом 2:1, теперь "Манчестер Юнайтед" поспорит с крепким середняком Ла Лиги "Гранадой".

А вот "Арсенал", который преодолел сопротивление "Олимпиакоса", ожидает испытание пражской "Славией", до этого выбившей из турнира "Лестер" и "Рейнджерс".

Если "красные дьяволы" и "канониры" с успехом преодолеют четвертьфинал и полуфинал, то встретятся в финале.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 8 апреля, ответные — 15 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

"Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Арсенал" (Англия) — "Славия" (Чехия)
"Аякс" (Голландия) — "Рома" (Италия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вильярреал" (Испания)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

Гранада / Манчестер Юнайтед — Аякс / Рома
Динамо Загреб / Вильярреал — Арсенал / Славия


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 15:20

Количество просмотров Просмотров: 3701

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  1. french 19.03.2021 16:37 # french
    Аякс - Арс будет

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  2. cristean2 19.03.2021 16:27 # cristean2
    Будет финал МЮ - Арс, победка Артеты над своим клиентом, и 5 команд в ЛЧ от Англии некст сезон.

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  3. empry 19.03.2021 15:55 # empry
    Динамо Загреб / Вильярреал — Арсенал / Славия

    Вывеска уровня квалификационного раунда ЛЕ, но никак не топ-8.

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  4. ensiferum 19.03.2021 15:33 # ensiferum
    Клиши приговорил гуннеров.

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  5. theo-zm 19.03.2021 15:27 # theo-zm
    У нас сетка проходная

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  6. true-manc 19.03.2021 15:24 # true-manc
    Не вижу, с кем середняк Ливерпул играет? Они что, даже из группы не вышли? Какое позорище портовое...

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  7. reams 19.03.2021 15:22 # reams
    финал мью-Арсенал, главное эмери не слить )

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  8. ruschelsea 19.03.2021 15:21 # ruschelsea
    Оршич покарает ггшек, если они конечно пройдут Славию.

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  9. royal-arsenal 19.03.2021 15:19 # royal-arsenal
    в полуфинале старый друг Эмери
    в финале МЮ
    Идеальная победа в ЛЕ

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