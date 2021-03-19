Роберт Санчес отказал сборной Англии

Голкипер "Брайтона" Роберт Санчес отверг возможность выступать за сборную Англии.

Ранее в этом месяце Санчес, по ходу сезона утвердившийся первым номером "Брайтона", был приглашен в сборную Испании для подготовки к матчам против Греции, Грузии и Косово.



Таким образом, Роберт заменил в национальной команде самого дорогого голкипера в мире в лице Кепы Аррисабалаги из "Челси".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, вызову 23-летнего Санчеса в сборную Испании предшествовали переговоры Роберта с FA и главным тренером "трех львов" Гаретом Саутгейтом.



Санчес родился в Картахене, но проживает в Англии с 15 лет и мог бы выступать за местную сборную, однако Роберт остался верен своим корням.



Добавим, сборной Англии потребовался еще один голкипер ввиду травмы Джордана Пикфорда, которого в итоге заменил Сэм Джонстон из "Вест Бромвича".