Роберт Санчес отказал сборной Англии
Голкипер "Брайтона" Роберт Санчес отверг возможность выступать за сборную Англии.
Ранее в этом месяце Санчес, по ходу сезона утвердившийся первым номером "Брайтона", был приглашен в сборную Испании для подготовки к матчам против Греции, Грузии и Косово.
Таким образом, Роберт заменил в национальной команде самого дорогого голкипера в мире в лице Кепы Аррисабалаги из "Челси".
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, вызову 23-летнего Санчеса в сборную Испании предшествовали переговоры Роберта с FA и главным тренером "трех львов" Гаретом Саутгейтом.
Санчес родился в Картахене, но проживает в Англии с 15 лет и мог бы выступать за местную сборную, однако Роберт остался верен своим корням.
Добавим, сборной Англии потребовался еще один голкипер ввиду травмы Джордана Пикфорда, которого в итоге заменил Сэм Джонстон из "Вест Бромвича".
19.03.2021 15:00
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