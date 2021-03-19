Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
УЕФА провел жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов, определив соперников "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" по этой стадии соревнования.
Уверенно одолев в предыдущем раунде менхенгладбахскую "Боруссию", теперь "Сити" сразится с "Боруссией" из Дортмунда.
"Челси", переигравший "Атлетико", дальше вышел на обидчика "Ювентуса" в лице "Порту".
А "Ливерпулю", который в 1/8 финала оставил за бортом "РБ Лейпциг", предстоит встретиться с "Реалом", своим соперником по финалу 2018 года.
Также состоялась жеребьевка полуфинальной стадии — уже здесь, как и в финале, возможна чисто английская пара.
Добавим, первые четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов будут сыграны 6-7 апреля, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия)
"Бавария" (Германия) — ПСЖ (Франция)
"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
"Бавария" / ПСЖ — "Манчестер Сити" / "Боруссия Дортмунд"
"Реал" / "Ливерпуль" — "Порту" / "Челси"
19.03.2021 14:20
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Последние комментарии:
18.03.2021 01:06 # удалить
alexomck
уг игра. Пулька-Челси или Порту-Челси норм будет - ещё 180 минут глиномесива.
Источник: http://fapl.ru/posts/84726/?c=1#c7312724
ну норм, можно 360 теперь.
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Эмери против Арсенала интересно будет
(ответить)
В одной сетке лютые топы, в другой бомжи. Ну в сетке топов любой из ПСЖ/Баварии/МС могут пройти. А в другой половине все же сильнейшим из отбросов по факту является Мадрид.
(ответить)
чет слишком изи для Арсенала
(ответить)
Арсенал - Славия
Гг пака пака))
(ответить)
Ливерпуль привык брать ЛЧ в Стамбуле.
(ответить)
Вот это жеребьевка!
Супер!
(ответить)
Аркадич купил жребий азаза
(ответить)
2012....2021.... Судьба...))))
(ответить)
сковсеры, че там по ван дику? в этом сезоне выйдет поиграть?
(ответить)
Уго Льорис:
«Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба»
Великий игрок, настоящий капитан! Уго! Ты лучший!
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пенсов братишек поздравляю)))
ВПЕРДЕ ЛИВАПЮ! надо реал писку эбать
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Тоттенхэм делает больно, потом доводит до экстаза, а после делает ещё больнее...
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больше всего ору с возможного полуфинала))
если проходим порту то попадаем либо на лузерку либо на реал, а это 100% финал))))))
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Есть тут болельщики порту?
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Даешь 3 Английские команды в полуфинале!!!
ps. клуб пидорасов муму как обычно обоссан ехехехе
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3 команды от Англии в полу финале. Давно такого не было
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челси-реал в полуфинале знатное рубилово выйдет
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С выходом в финал господа...
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Ромчик, респектую))
Давнр уже пора было взяться за старое))
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