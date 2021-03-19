Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов УЕФА провел жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов, определив соперников "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" по этой стадии соревнования.

Уверенно одолев в предыдущем раунде менхенгладбахскую "Боруссию", теперь "Сити" сразится с "Боруссией" из Дортмунда.

"Челси", переигравший "Атлетико", дальше вышел на обидчика "Ювентуса" в лице "Порту".

А "Ливерпулю", который в 1/8 финала оставил за бортом "РБ Лейпциг", предстоит встретиться с "Реалом", своим соперником по финалу 2018 года.

Также состоялась жеребьевка полуфинальной стадии — уже здесь, как и в финале, возможна чисто английская пара.

Добавим, первые четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов будут сыграны 6-7 апреля, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия)
"Бавария" (Германия) — ПСЖ (Франция)
"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

"Бавария" / ПСЖ — "Манчестер Сити" / "Боруссия Дортмунд"
"Реал" / "Ливерпуль" — "Порту" / "Челси"


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 14:20

Количество просмотров Просмотров: 4615

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Последние комментарии:




  1. alexomck 19.03.2021 15:21 # alexomck
    18.03.2021 01:06 # удалить
    alexomck

    уг игра. Пулька-Челси или Порту-Челси норм будет - ещё 180 минут глиномесива.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84726/?c=1#c7312724

    ну норм, можно 360 теперь.

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  2. hunter022 19.03.2021 15:19 # hunter022
    Эмери против Арсенала интересно будет

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  3. timor- 19.03.2021 15:15 # timor-
    В одной сетке лютые топы, в другой бомжи. Ну в сетке топов любой из ПСЖ/Баварии/МС могут пройти. А в другой половине все же сильнейшим из отбросов по факту является Мадрид.

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  4. reams 19.03.2021 15:14 # reams
    чет слишком изи для Арсенала

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  5. ry-l 19.03.2021 15:13 # ry-l
    Арсенал - Славия

    Гг пака пака))

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  6. felix-the-cat 19.03.2021 15:05 # felix-the-cat
    Ливерпуль привык брать ЛЧ в Стамбуле.

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  7. sellman 19.03.2021 15:05 # sellman
    Вот это жеребьевка!
    Супер!

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  8. chebrec 19.03.2021 15:04 # chebrec
    Аркадич купил жребий азаза

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  9. sisyazavr 19.03.2021 15:03 # sisyazavr
    2012....2021.... Судьба...))))

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  10. bushido 19.03.2021 15:02 # bushido
    сковсеры, че там по ван дику? в этом сезоне выйдет поиграть?

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  11. anabanana94 19.03.2021 14:58 # anabanana94
    Уго Льорис:
    «Это просто позор. Я надеюсь, что все, кто был в раздевалке, почувствовали свою ответственность за провал. Команда просто отражает то, что происходит внутри клуба»

    Великий игрок, настоящий капитан! Уго! Ты лучший!

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  12. lfcynwa 19.03.2021 14:58 # lfcynwa
    пенсов братишек поздравляю)))

    ВПЕРДЕ ЛИВАПЮ! надо реал писку эбать

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  13. anabanana94 19.03.2021 14:54 # anabanana94
    Тоттенхэм делает больно, потом доводит до экстаза, а после делает ещё больнее...

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  14. mafia 19.03.2021 14:51 # mafia
    больше всего ору с возможного полуфинала))
    если проходим порту то попадаем либо на лузерку либо на реал, а это 100% финал))))))

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  15. mototroller 19.03.2021 14:49 # mototroller
    Есть тут болельщики порту?

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  16. jirrort 19.03.2021 14:48 # jirrort
    Даешь 3 Английские команды в полуфинале!!!

    ps. клуб пидорасов муму как обычно обоссан ехехехе

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  17. ry-l 19.03.2021 14:47 # ry-l
    3 команды от Англии в полу финале. Давно такого не было

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  18. mata05 19.03.2021 14:47 # mata05
    челси-реал в полуфинале знатное рубилово выйдет

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  19. chelsealondon 19.03.2021 14:44 # chelsealondon
    С выходом в финал господа...

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  20. thegodfather 19.03.2021 14:41 # thegodfather
    Ромчик, респектую))
    Давнр уже пора было взяться за старое))

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