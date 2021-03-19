Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов

УЕФА провел жеребьевку 1/4 финала Лиги Чемпионов, определив соперников "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" по этой стадии соревнования.

Уверенно одолев в предыдущем раунде менхенгладбахскую "Боруссию", теперь "Сити" сразится с "Боруссией" из Дортмунда.



"Челси", переигравший "Атлетико", дальше вышел на обидчика "Ювентуса" в лице "Порту".



А "Ливерпулю", который в 1/8 финала оставил за бортом "РБ Лейпциг", предстоит встретиться с "Реалом", своим соперником по финалу 2018 года.



Также состоялась жеребьевка полуфинальной стадии — уже здесь, как и в финале, возможна чисто английская пара.



Добавим, первые четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов будут сыграны 6-7 апреля, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия)

"Бавария" (Германия) — ПСЖ (Франция)

"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



"Бавария" / ПСЖ — "Манчестер Сити" / "Боруссия Дортмунд"

"Реал" / "Ливерпуль" — "Порту" / "Челси"