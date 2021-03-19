Харгривз считает, что теперь Шоу является лучшим левым защитником в Премьер-Лиге

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз считает, что Люк Шоу отобрал у Энди Робертсона из "Ливерпуля" звание лучшего левого защитника в Премьер-Лиге.

В последние недели 25-летний Шоу набрал устрашающую форму, а накануне был награжден вызовом в сборную Англии, за которую он не играл с сентября 2018.



С начала февраля Люк отдал четыре результативные передачи в Премьер-Лиге, а также забил гол против "Манчестер Сити", и Харгривзу кажется, что бывшему защитнику "Саутгемптона" сейчас нет равных.



"Он лучший левый защитник в стране. Он заслужил право им называться".



"В прошлом году лучшим был Энди Робертсон, теперь это Люк Шоу. Когда он здоров и в форме, он является одним из лучших".



"Люк Шоу и Бруну Фернандеш поочередно становятся лучшим игроком месяца в "Юнайтед". Люк играет волшебным образом. Когда у Бруну Фернандеша не идет игра, себя проявляет Люк Шоу".



"Он великолепен в последние шесть недель. Играя на левом фланге, Люк создает больше, чем кто-либо другой, за исключением Бруну Фернандеша", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.