"Лестер" ушел в минус на 67 миллионов фунтов

"Лестер" отчитался об убытке в 67.3 млн. фунтов за прошлый сезон.

В период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 "Лестер" заработал 150 миллионов фунтов — на 28.4 млн. фунтов меньше, чем за предыдущие 12 месяцев, когда клуб тоже был убыточен (20.2 млн. фунтов).



Естественно, огромное влияние на финансы клуба с "Кинг Пауэр" оказала пандемия коронавируса. Особенно сильный удар пришелся на заключительные три месяца отчетного периода, когда футбол был поставлен на паузу.



Как сообщает Sky Sports, внушительный убыток также обусловлен расходами на трансферы и на строительство новой тренировочной базы, переезд на которую состоялся незадолго до Нового года.



Кроме того, из-за продления сезона 2019/20 почти четверть призовых Премьер-Лиги и поступлений от спонсорских контрактов будет учтена уже в следующие 12 месяцев.