Лено: "С такой игрой мы ничего не добьемся"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что его команде не завоевать трофей Лигу Европы, если "канониры" продолжат играть так, как против "Олимпиакоса" в четверг.

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Олимпиакоса" со счетом 0:1, однако перевес в два мяча после первой встречи позволил "канонирам" выйти в четвертьфинал соревнования.



"Арсенал" не смог воплотить свое игровое преимущество в гол до перерыва, а в начале второго тайма пропустил и уже не смог восстановить свою игру, что вызывает недовольство у Лено.



"Нам нужна 100-процентная концентрация в каждом матче. Если мы будем играть так, как сегодня, мы ничего не добьемся в этом сезоне".



"Думаю, сегодня нам пришлось тяжело, хотя в этом не было необходимости. В первые 15-20 минут мы контролировали игру, но мы совершили слишком много простых ошибок, а во втором тайме пропустили гол, после которого каждый стал нервничать".



"Мы сами усложнили себе жизнь, и, как я уже сказал, в этом не было необходимости. В раздевалке было тихо, потому что каждый понимает, что мы сыграли плохо. Теперь это уже не изменить, но это должно стать предупреждением для нас", — цитирует Лено Evening Standard.