Скоулз считает, что Хендерсон стал первым номером МЮ

Дин Хендерсон Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Дин Хендерсон теперь стал первым номером "красных дьяволов".

Пользуясь тем, что Давид Де Хеа уезжал в Испанию, а затем сел на карантин, Хендерсон получил шанс сыграть несколько матчей подряд за "Юнайтед".

Накануне Дин в шестой раз подряд вышел в стартовом составе "дьяволов" и помог своей команде одержать победу 0:1 над "Миланом" в Лиге Европы. Скоулз чувствует, что этот матч может стать переломным моментом.

"Думаю, теперь Хендерсон является первым номером команды. Он отобрал это звание".

"Думаю, Давиду повезло сохранить свое место в составе после матча против "Эвертона" (3:3). Он совершил пару ошибок, хотя мог сыграть лучше. Это не те ошибки, которые бросаются в глаза, но в Хендерсене я просто чуть больше уверен. Когда он играет, мне чуть спокойнее".

"Не хочу нападать на Давида, потому что Давид выступал удивительным образом за "Юнайтед", и он продолжит делать это, если Дин не использует свой шанс".

"Просто я думаю, что пришло время дать Дину возможность сыграть несколько матчей подряд, а там станет видно. Его вызвали в сборную Англии, так что он может стать и первым номером сборной Англии, если сохранит эту форму".

"Мы знаем, что он совершил ошибку в первом матче, но он проявил характер и исправился. Повторюсь: сегодня он был по-настоящему хладнокровен, делал все необходимое и просто сыграл надежно", — сообщил Скоулз BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 11:00

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