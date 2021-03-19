Скоулз считает, что Хендерсон стал первым номером МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Дин Хендерсон теперь стал первым номером "красных дьяволов".

Пользуясь тем, что Давид Де Хеа уезжал в Испанию, а затем сел на карантин, Хендерсон получил шанс сыграть несколько матчей подряд за "Юнайтед".



Накануне Дин в шестой раз подряд вышел в стартовом составе "дьяволов" и помог своей команде одержать победу 0:1 над "Миланом" в Лиге Европы. Скоулз чувствует, что этот матч может стать переломным моментом.



"Думаю, теперь Хендерсон является первым номером команды. Он отобрал это звание".



"Думаю, Давиду повезло сохранить свое место в составе после матча против "Эвертона" (3:3). Он совершил пару ошибок, хотя мог сыграть лучше. Это не те ошибки, которые бросаются в глаза, но в Хендерсене я просто чуть больше уверен. Когда он играет, мне чуть спокойнее".



"Не хочу нападать на Давида, потому что Давид выступал удивительным образом за "Юнайтед", и он продолжит делать это, если Дин не использует свой шанс".



"Просто я думаю, что пришло время дать Дину возможность сыграть несколько матчей подряд, а там станет видно. Его вызвали в сборную Англии, так что он может стать и первым номером сборной Англии, если сохранит эту форму".



"Мы знаем, что он совершил ошибку в первом матче, но он проявил характер и исправился. Повторюсь: сегодня он был по-настоящему хладнокровен, делал все необходимое и просто сыграл надежно", — сообщил Скоулз BT Sport.