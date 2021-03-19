Гвардиола: "Стоунс и Диаш сделали невероятный шаг вперед"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил игру связки своих центральных защитников из Джона Стоунса и Рубена Диаша.

Ключом к успешному выступлению "Сити" в этом сезоне стала надежная оборона. У "горожан" сформировалась прекрасная связка из новичка Диаша и перезагрузившего свою карьеру Стоунса.



Дважды обыграв менхенгладбахскую "Боруссию" в 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:0, "Сити" продлил свою "сухую" серию в соревновании до 11 часов с лишним, и Гвардиола лишь может похвалить своих столпов обороны.



"В этом розыгрыше Лиги Чемпионов мы пропустили только один гол от "Порту", и это весьма впечатляет. Нельзя отрицать, что Рубен и Джон делали невероятный шаг вперед во благо команды в этом сезоне".



"Мы обороняемся, удерживая мяч у себя. А когда соперник идет в атаку, мы достаточно надежны", — цитирует Гвардиолу The Independent.