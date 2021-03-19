Льорис: "Это просто позор"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис назвал "позором" ту манеру, в которой его команда вылетела из Лиги Европы.

Поражение 3:0 в гостях у загребского "Динамо" по итогам 120 сыгранных минут ознаменовало выбывание "шпор" со стадии 1/8 финала Лиги Европы, хотя после первой встречи на стороне лондонцев было преимущество в два гола.



Льорис не ищет оправданий этому результату и намекает, что проблемы "Тоттенхэма" глубже, чем недостаточный настрой на отдельный матч.



"Думаю, все мы больше, чем расстроены. Это просто позор".



"Я лишь надеюсь, что каждый в раздевалке чувствует ответственность за эту ситуацию, потому что это позор".



"Испытать это поражение было больше, чем больно, и все мы ответственны за это".



"Естественно, мы как клуб полны амбиций. Просто в данный момент команда отражает то, что происходит в клубе".



"Нам не хватает базовых вещей, фундаментальных вещей, и наша игра является следствием этого. Мы должны быть сильнее духом, боевитее. Сегодня я этого не чувствовал".



"Еще больнее от того, что мы приехали сюда без желания прикончить игру. Когда ты боец, ты не можешь себе такого позволять. Как я уже сказал, это позор, и мы лишь можем извиниться перед фанатами", — цитирует Льориса Daily Mail.