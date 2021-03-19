Льорис: "Это просто позор"

Уго Льорис Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис назвал "позором" ту манеру, в которой его команда вылетела из Лиги Европы.

Поражение 3:0 в гостях у загребского "Динамо" по итогам 120 сыгранных минут ознаменовало выбывание "шпор" со стадии 1/8 финала Лиги Европы, хотя после первой встречи на стороне лондонцев было преимущество в два гола.

Льорис не ищет оправданий этому результату и намекает, что проблемы "Тоттенхэма" глубже, чем недостаточный настрой на отдельный матч.

"Думаю, все мы больше, чем расстроены. Это просто позор".

"Я лишь надеюсь, что каждый в раздевалке чувствует ответственность за эту ситуацию, потому что это позор".

"Испытать это поражение было больше, чем больно, и все мы ответственны за это".

"Естественно, мы как клуб полны амбиций. Просто в данный момент команда отражает то, что происходит в клубе".

"Нам не хватает базовых вещей, фундаментальных вещей, и наша игра является следствием этого. Мы должны быть сильнее духом, боевитее. Сегодня я этого не чувствовал".

"Еще больнее от того, что мы приехали сюда без желания прикончить игру. Когда ты боец, ты не можешь себе такого позволять. Как я уже сказал, это позор, и мы лишь можем извиниться перед фанатами", — цитирует Льориса Daily Mail.


Метки Лига Европы, Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. empry 19.03.2021 09:00 # empry
    Восьмое место в таблице. Вылет в 1/8 Лиги Европы. "Тоттенхэм" решил тряхнуть стариной.

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  2. chelsealondon 19.03.2021 08:24 # chelsealondon
    Позорники...

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  3. atstoy 19.03.2021 08:09 # atstoy
    А ведь чемпион мира..Эх..
    Збс,что Моура погнали санными тряпками из МЮ,но чтобы развалить петунхэм..
    Позорники лондонские,как и гейгунерасты

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