Сульшер: "Нам не хватало Погба"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что возвращение полузащитника Поля Погба придаст импульс его команде на концовку сезона.

В четверг вечером Погба вышел на футбольное поле впервые с 6 февраля. Едва залечивший бедро Поль появился в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Милана", а уже на 48-й минуте праздновал взятие ворот.



Этот гол позволил "Юнайтед" одержать победу 0:1 на "Сан-Сиро" и выйти в следующий раунд соревнования, чему Сульшер очень рад, как и рад возвращению в строй ключевого игрока.



"Нам не хватало Поля. Он пропустил почти два месяца, и, конечно, любой команде будет не хватать игрока вроде Поля Погба. Он только начал набирать свою лучшую форму. Его возвращение придаст нам большой импульс на остаток сезона".



"Сегодня он оказал очень, очень большое влияние на игру. В плане техники он один из самых одаренных футболистов поблизости. Он очень хорошо нашел щелочку, чтобы пробить. Я очень рад, потому что теперь он вернулся, а мы очень хорошо справились в эти два месяца без него", — цитирует Сульшера официальный веб-сайт "Юнайтед".