Моуриньо: "Предупреждал игроков о риске плохого настроя"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал свою команду после сенсационного вылета из Лиги Европы от загребского "Динамо".

"Тоттенхэм" отправлялся в Загреб на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, имея два мяча перевеса против соперника, чей наставник едва был приговорен к тюремному заключению.



Тем не менее, легкой прогулки не получилось — "шпоры" столкнулись с предельно мотивированным "Динамо", которое сумело перевести игру в экстра-таймы и одержало победу 3:0, этим завершив европейскую кампанию лондонцев.



По словам Моуриньо, он неоднократно предупреждал своих игроков, но те так и не смогли настроиться должным образом.



"На протяжении 90 минут и первого экстра-тайма была только одна команда, которая решила израсходовать на поле все, что у нее было: пот, энергию, кровь. В конце матча они был в слезах счастья. Очень скромная и очень сосредоточенная команда, я должен похвалить их".



"В то же время моя собственная команда не выглядела так, словно играет важный матч. В своей карьере и своей работе я всегда был уважителен. Мне важен каждый матч, и я уверен, для каждого фаната "Тоттенхэма" дома важен каждый матч, а для этого нужен другой настрой".



"Будет недостаточно сказать, что я расстроен, потому что я чувствую больше, чем грусть".



"Я только что посетил раздевалку "Динамо", похвалив парней. Мне жаль, что одна команда одержала победу благодаря своему настрою, и это не моя команда. Я больше, чем расстроен. Если одни игроки думают, что у них больше мастерства, чем у других, то в футболе это еще ничего не значит. Базис футбола — это настрой, и в этом они превзошли нас".



"Часто бывает, что я боюсь своих мыслей, своих чувств, но я не виню себя, потому что я всегда делюсь ими. До матча я предупреждал игроков о риске плохого настроя. Даже в перерыве, когда счет был 0:0, я говорил о риске, если мы продолжим играть так, как играли. И мои опасения подтвердились. Думаю, игроки осознали риск, только когда соперник забил второй гол, а игра перешла в экстра-таймы".



"Мне жаль мою команду, я связан с этой командой, но сегодня у этой команды не было базиса игры в футбол, не было жизненного базиса, который заключается в том, чтобы уважать свою работу и стараться изо всех сил".



"От лица моей команды — несмотря на то, что некоторые, возможно, не разделяют мои чувства и эмоции — я лишь могу извиниться перед болельщиками "Тоттенхэма". Надеюсь, игроки чувствуют то же, что и я", — сообщил Моуриньо BT Sport.