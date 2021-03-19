Погба вывел "Юнайтед" в 1/4 финала Лиги Европы

Гол Поля Погба принес "Манчестер Юнайтед" победу 0:1 в гостях у "Милана", а вместе с ней — и путевку в четвертьфинал Лиги Европы.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 1:0 над "Вест Хэмом" в минувший уикенд. Выздоровевший Донни Ван де Бек вернулся на свое место среди запасных.



Несмотря на то, что гостям нужно было забивать, их самым ярким атакующим действием в первом тайме стала неубедительная попытка Даниэля Джеймса заработать пенальти.



"Милан" ушел не сильно дальше, но парочку опасных моментов за тайм все же создал, включая неточный удар Раде Крунича из центра штрафной площади перед самым перерывом.



На второй тайм Оле Гуннар Сульшер выпустил Поля Погба, и тот проявил себя уже спустя три минуты после выхода на поле. Защитники "россонери" не смогли вынести мяч из своей штрафной, и французский полузащитник "Юнайтед" неотразимо пробил с острого угла — 0:1.



Гол Погба перевернул игру, потому что теперь уже "Милан" должен был забивать. Хозяева забрали инициативу и принялись оказывать давление, которое "дьяволы" без особых проблем выдерживали.



"Россонери" так и не создали реальных моментов, чтобы отыграться, не считая отраженного Дином Хендерсоном удара головой Златана Ибрагимовича на 74-й минуте.



"Юнайтед" использовал свой практически единственный момент в матче, однако благодаря надежной обороне этого оказалось достаточно.



"Милан" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2



Гол: Погба 48.



"Милан": Доннарумма, Калулу (Далот 65), Томори, Кьяер, Эрнандес, Кесси, Мейте, Салемакерс, Чалханоглу, Крунич (Диас 72), Кастильехо (Ибрагимович 65).



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд (Погба 45), Гринвуд.



Предупреждения: Калулу, Далот, Кьяер, Эрнандес — Шоу.