Погба вывел "Юнайтед" в 1/4 финала Лиги Европы
Гол Поля Погба принес "Манчестер Юнайтед" победу 0:1 в гостях у "Милана", а вместе с ней — и путевку в четвертьфинал Лиги Европы.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 1:0 над "Вест Хэмом" в минувший уикенд. Выздоровевший Донни Ван де Бек вернулся на свое место среди запасных.
Несмотря на то, что гостям нужно было забивать, их самым ярким атакующим действием в первом тайме стала неубедительная попытка Даниэля Джеймса заработать пенальти.
"Милан" ушел не сильно дальше, но парочку опасных моментов за тайм все же создал, включая неточный удар Раде Крунича из центра штрафной площади перед самым перерывом.
На второй тайм Оле Гуннар Сульшер выпустил Поля Погба, и тот проявил себя уже спустя три минуты после выхода на поле. Защитники "россонери" не смогли вынести мяч из своей штрафной, и французский полузащитник "Юнайтед" неотразимо пробил с острого угла — 0:1.
Гол Погба перевернул игру, потому что теперь уже "Милан" должен был забивать. Хозяева забрали инициативу и принялись оказывать давление, которое "дьяволы" без особых проблем выдерживали.
"Россонери" так и не создали реальных моментов, чтобы отыграться, не считая отраженного Дином Хендерсоном удара головой Златана Ибрагимовича на 74-й минуте.
"Юнайтед" использовал свой практически единственный момент в матче, однако благодаря надежной обороне этого оказалось достаточно.
"Милан" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2
Гол: Погба 48.
"Милан": Доннарумма, Калулу (Далот 65), Томори, Кьяер, Эрнандес, Кесси, Мейте, Салемакерс, Чалханоглу, Крунич (Диас 72), Кастильехо (Ибрагимович 65).
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Джеймс, Фернандеш, Рэшфорд (Погба 45), Гринвуд.
Предупреждения: Калулу, Далот, Кьяер, Эрнандес — Шоу.
19.03.2021 00:55
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ливерню пердолят не только в АПЛ, но и в Глазго растопырили...
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Там кто то из колбасников написал что будет рейнджерс смотреть, уверенный такой. А в итоге опять обрыганы увидели унижение своей легенды
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Я разочарован сегодняшней игрой Глазго(((( как так получилась у Джи сам не понимаю ( в шоке, так проиграть какой та Праге это просто жесть ((((
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Шикарная выездная беспроигрышная серия продолжается, особенно забавно, что дрочерто89 опять трахнули мужики в очко))
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Артета или Оле? Кто-то из этих новичков должен взять ЛЧ.
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Мумушки опять свои скучные победы одерживают, случайно забивая с отскоков.
А мой сынок роби даже в комментах у каждого отсосал, хотя его никто не просил ухехехехехехехехе такая похотливая портовая сучка выросла, любит прыгать на членах, как его кумир джеррард ухехехехехехехехе
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Четверг день в рот выебанных манков шлюх с помойки уххаахахахахахахахахахахахахахпха
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В рот выебанные манки шлюхи просто позорят Англию ёж же в натуре , если бы не великий француз, хуй прошли бы дальше, просто позоргики в натуре ёж же
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Хендерсон опять не пропустил. Де Хея в печали.
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выездные гегемоны)
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Разгромили Милан и всё по делу! Просто молодцы и лучший клуб Англии и мира! С победой!
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