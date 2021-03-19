Клопп решил, что отдохнет после "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отдохнет год от футбола после своего расставания с мерсисайдским клубом.

Лишь недавно Клоппа, чей контракт действителен до 2024 года, связывали с уходом в сборную Германии, а до этого долгое время сватали в "Баварию".

Однако Юрген заранее предупреждает, что между "Ливерпулем" и его следующим местом работы будет пауза.

"Творческий отпуск определенно случится. Если мы больше не выиграем матчей в Премьер-Лиге, и владельцы клуба решат меня поменять, я сделаю год перерыва. Никаких "если" и "но".

Насчет этого у меня есть четкая договоренность со своей семьей — и, наверное, с нашим семейным доктором тоже".

Одна вещь ясна: когда мой период в "Ливерпуле" закончится, я сделаю год перерыва. Никому не нужно будет звонить мне ни спустя четыре месяца, ни спустя шесть месяцев. Кто бы ни обращался, году перерыва — быть!" — сообщил Клопп Bild.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 847

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 19.03.2021 00:54 # kukuruzzo
    пенистую любит

    (ответить)

  2. true-manc 19.03.2021 00:11 # true-manc
    Клопп уже сматывает удочки из Ливерпула. Поматросил и бросил портовых девочек легкого поведения. А скаузеры верили ему, думали, что это любовь на века, но проказник Юрген всего лишь манипулировал их клубом и рассматривал его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ТРАМПЛИН.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: