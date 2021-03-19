Клопп решил, что отдохнет после "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отдохнет год от футбола после своего расставания с мерсисайдским клубом.

Лишь недавно Клоппа, чей контракт действителен до 2024 года, связывали с уходом в сборную Германии, а до этого долгое время сватали в "Баварию".



Однако Юрген заранее предупреждает, что между "Ливерпулем" и его следующим местом работы будет пауза.



"Творческий отпуск определенно случится. Если мы больше не выиграем матчей в Премьер-Лиге, и владельцы клуба решат меня поменять, я сделаю год перерыва. Никаких "если" и "но".



Насчет этого у меня есть четкая договоренность со своей семьей — и, наверное, с нашим семейным доктором тоже".



Одна вещь ясна: когда мой период в "Ливерпуле" закончится, я сделаю год перерыва. Никому не нужно будет звонить мне ни спустя четыре месяца, ни спустя шесть месяцев. Кто бы ни обращался, году перерыва — быть!" — сообщил Клопп Bild.