Клопп решил, что отдохнет после "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отдохнет год от футбола после своего расставания с мерсисайдским клубом.
Лишь недавно Клоппа, чей контракт действителен до 2024 года, связывали с уходом в сборную Германии, а до этого долгое время сватали в "Баварию".
Однако Юрген заранее предупреждает, что между "Ливерпулем" и его следующим местом работы будет пауза.
"Творческий отпуск определенно случится. Если мы больше не выиграем матчей в Премьер-Лиге, и владельцы клуба решат меня поменять, я сделаю год перерыва. Никаких "если" и "но".
Насчет этого у меня есть четкая договоренность со своей семьей — и, наверное, с нашим семейным доктором тоже".
Одна вещь ясна: когда мой период в "Ливерпуле" закончится, я сделаю год перерыва. Никому не нужно будет звонить мне ни спустя четыре месяца, ни спустя шесть месяцев. Кто бы ни обращался, году перерыва — быть!" — сообщил Клопп Bild.
19.03.2021 00:05
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пенистую любит
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Клопп уже сматывает удочки из Ливерпула. Поматросил и бросил портовых девочек легкого поведения. А скаузеры верили ему, думали, что это любовь на века, но проказник Юрген всего лишь манипулировал их клубом и рассматривал его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК ТРАМПЛИН.
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