"Тоттенхэм" опозорился в Загребе

Жозе Моуриньо "Тоттенхэм" завершил свою кампанию в Лиге Европы, крупно уступив загребскому "Динамо" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала.

В первом тайме матча в Загребе "шпоры" более чем в два раза превзошли своего соперника по владению мячом, но по опасным моментам впереди был хозяева. Правда, в одном случае Ловро Майер промазал сам, а в другом не смог пробить голкипера гостей Уго Льориса.

"Тоттенхэм" словно напрашивался на беду, и она случилась. На 62-й минуте Мислав Оршич из центра штрафной площади в касание поразил ворота — 1:0. А спустя 20 минут он же нанес крученый удар с дистанции в дальний верхний угол — 2:0.

Дубль Оршича перевел игру в экстра-таймы, и первую 15-минутку гости отыграли довольно неплохо, но едва началась вторая, как поймавший кураж Мислав совершил сольный проход и с линии штрафной нанес неберущийся удар в притирку со штангой — 3:0.

В оставшиеся минуты спасти свою команду мог Харри Кейн, однако голкипер "Динамо" каким-то чудом отразил его удар с близкого расстояния.

Стоило Эрику Ламеле исполнить свою рабону в дерби Северного Лондона, и с тех у "Тоттенхэма" ничего не ладится. Кажется, "шпоры" надеялись отделаться легкой кровью, но просчитались, недооценив соперника.

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:0 (0:0) после экстра таймов, по сумме двух матчей — 3:2

Голы: Оршич 62, 82, 106.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Бергвей 108), Санчес, Дайер, Дэвис (Регилон 90), Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле 68), Ламела (Бэйл 60), Алли (Ло Чельсо 68), Моура (Винисиус 85), Кейн.


Метки Динамо, Лига Европы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 23:25

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Последние комментарии:




  1. danny949494 19.03.2021 00:07 # danny949494
    Походу МЮ возьмёт ЛЕ.

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  2. highneken 19.03.2021 00:03 # highneken
    Збз , что Мю продлили Сульшера. Можно их смело из претендентов на титул на ближайшие 3-4 года вычеркивать...

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  3. superperez101 19.03.2021 00:03 # superperez101
    ну это вообще бред
    так устроиться смог только тоттенхээм, кэф на проход загреба был 21

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  4. roberto-89 18.03.2021 23:59 # roberto-89
    Манки шлюхи во главе с потаскушкой олечкой просто сосут , позор ёж же в натуре, мдааааааа все манчестерские клубы конченые клубишки ( что сытей что макаки с помойки , просто полный 0000000 ухахахахааххаах

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  5. bezviz 18.03.2021 23:56 # bezviz
    6лять, какой же позор лютый этот ттх в великой карьере величайшего Моуриньо)))

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  6. thegodfather 18.03.2021 23:55 # thegodfather
    канешн лично я думал что англы полюбас выиграют ле...и я думал что именно моур
    но походу не судьба...петухи это клеймо ебаный лузеров неудачников. И даже Моур их не спасет. Такие дела.

    так шо ...такие дела.
    Ну мож МЮ и выиграет, но тоже мало верится, ибо там команда то норм, зато тренер ебаный лузер неудачник)

    сульшер должен тренить шпор, по хорошему, а моур вернутся в мю)

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  7. manutd-20champ 18.03.2021 23:54 # manutd-20champ
    Распознавание лиц вакцинированных. В Израиле по-новому пускают на футбол.
    https://sport.ua/news/529495-raspoznavanie-lits-vaktsinirovannyh-v-izraile-po-novomu-puskayut-na-futbol

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  8. hachidlo 18.03.2021 23:54 # hachidlo
    Во что Моуриньо превратился...это пездец.

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  9. imf-tau 18.03.2021 23:51 # imf-tau
    Мде, это финал Жозе. Дальше будет ток хуже.

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  10. skydreams 18.03.2021 23:48 # skydreams
    Манчестер тоже ебут, Милан пока прощает.

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  11. roberto-89 18.03.2021 23:47 # roberto-89
    Манки что с ебалом ? Не понравился вкус мочи ? Шлюхаманки ухехехехеехехехехехехеех

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  12. anabanana94 18.03.2021 23:46 # anabanana94
    Дизмораль, божечки... Кейну нужно уходить в тот же Реал и забирать трофеи, просто обидно за парня..

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  13. gunars 18.03.2021 23:46 # gunars
    спецом слили ненужный кубок, чтобы смотреть вверх по таблице)
    гений

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  14. anabanana94 18.03.2021 23:43 # anabanana94
    Бл1я это рил позорная куйня, так вылетать это пи1здец

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  15. roberto-89 18.03.2021 23:40 # roberto-89
    Это все херня , там манков в рот ебут как последних шлюх ухихихихихихихии

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  16. skydreams 18.03.2021 23:36 # skydreams
    Хорватская команда, в которой тренера посадили пару дней назад, обыгрывает 3-0 ТТХ Маура)) в шепот конечно

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  17. max87 18.03.2021 23:34 # max87
    Сейчас вся желчь фапла потечет...А чего вы ждали от середняков чемпионата? Да, да! Вы посмотрите где шпоры были 10-15 лет назад. Инвестиции идут, а толку пока никуя.. + конкуренция в АПЛ никак в других лигах. Так что удивляться, а тем более подстрекать тут нечего, господа.

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  18. sausage 18.03.2021 23:34 # sausage
    Никто Маура не уволит. По-любому дадут сезон доработать. Думаю и на следующий ещё оставят.

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  19. lexa-arsenal 18.03.2021 23:33 # lexa-arsenal
    ахахаххахаха

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  20. makeewadim 18.03.2021 23:31 # makeewadim
    Защита полнейшее дноо. Моур к этому неимеет отношения. Дайр тормоз! В пару с Магвайром будем бомба)))

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