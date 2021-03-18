"Тоттенхэм" опозорился в Загребе

"Тоттенхэм" завершил свою кампанию в Лиге Европы, крупно уступив загребскому "Динамо" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала.

В первом тайме матча в Загребе "шпоры" более чем в два раза превзошли своего соперника по владению мячом, но по опасным моментам впереди был хозяева. Правда, в одном случае Ловро Майер промазал сам, а в другом не смог пробить голкипера гостей Уго Льориса.



"Тоттенхэм" словно напрашивался на беду, и она случилась. На 62-й минуте Мислав Оршич из центра штрафной площади в касание поразил ворота — 1:0. А спустя 20 минут он же нанес крученый удар с дистанции в дальний верхний угол — 2:0.



Дубль Оршича перевел игру в экстра-таймы, и первую 15-минутку гости отыграли довольно неплохо, но едва началась вторая, как поймавший кураж Мислав совершил сольный проход и с линии штрафной нанес неберущийся удар в притирку со штангой — 3:0.



В оставшиеся минуты спасти свою команду мог Харри Кейн, однако голкипер "Динамо" каким-то чудом отразил его удар с близкого расстояния.



Стоило Эрику Ламеле исполнить свою рабону в дерби Северного Лондона, и с тех у "Тоттенхэма" ничего не ладится. Кажется, "шпоры" надеялись отделаться легкой кровью, но просчитались, недооценив соперника.



"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:0 (0:0) после экстра таймов, по сумме двух матчей — 3:2



Голы: Оршич 62, 82, 106.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Бергвей 108), Санчес, Дайер, Дэвис (Регилон 90), Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле 68), Ламела (Бэйл 60), Алли (Ло Чельсо 68), Моура (Винисиус 85), Кейн.