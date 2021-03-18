"Тоттенхэм" опозорился в Загребе
"Тоттенхэм" завершил свою кампанию в Лиге Европы, крупно уступив загребскому "Динамо" со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала.
В первом тайме матча в Загребе "шпоры" более чем в два раза превзошли своего соперника по владению мячом, но по опасным моментам впереди был хозяева. Правда, в одном случае Ловро Майер промазал сам, а в другом не смог пробить голкипера гостей Уго Льориса.
"Тоттенхэм" словно напрашивался на беду, и она случилась. На 62-й минуте Мислав Оршич из центра штрафной площади в касание поразил ворота — 1:0. А спустя 20 минут он же нанес крученый удар с дистанции в дальний верхний угол — 2:0.
Дубль Оршича перевел игру в экстра-таймы, и первую 15-минутку гости отыграли довольно неплохо, но едва началась вторая, как поймавший кураж Мислав совершил сольный проход и с линии штрафной нанес неберущийся удар в притирку со штангой — 3:0.
В оставшиеся минуты спасти свою команду мог Харри Кейн, однако голкипер "Динамо" каким-то чудом отразил его удар с близкого расстояния.
Стоило Эрику Ламеле исполнить свою рабону в дерби Северного Лондона, и с тех у "Тоттенхэма" ничего не ладится. Кажется, "шпоры" надеялись отделаться легкой кровью, но просчитались, недооценив соперника.
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 3:0 (0:0) после экстра таймов, по сумме двух матчей — 3:2
Голы: Оршич 62, 82, 106.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Бергвей 108), Санчес, Дайер, Дэвис (Регилон 90), Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле 68), Ламела (Бэйл 60), Алли (Ло Чельсо 68), Моура (Винисиус 85), Кейн.
18.03.2021 23:25
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Последние комментарии:
Походу МЮ возьмёт ЛЕ.
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Збз , что Мю продлили Сульшера. Можно их смело из претендентов на титул на ближайшие 3-4 года вычеркивать...
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ну это вообще бред
так устроиться смог только тоттенхээм, кэф на проход загреба был 21
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Манки шлюхи во главе с потаскушкой олечкой просто сосут , позор ёж же в натуре, мдааааааа все манчестерские клубы конченые клубишки ( что сытей что макаки с помойки , просто полный 0000000 ухахахахааххаах
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6лять, какой же позор лютый этот ттх в великой карьере величайшего Моуриньо)))
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канешн лично я думал что англы полюбас выиграют ле...и я думал что именно моур
но походу не судьба...петухи это клеймо ебаный лузеров неудачников. И даже Моур их не спасет. Такие дела.
так шо ...такие дела.
Ну мож МЮ и выиграет, но тоже мало верится, ибо там команда то норм, зато тренер ебаный лузер неудачник)
сульшер должен тренить шпор, по хорошему, а моур вернутся в мю)
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Распознавание лиц вакцинированных. В Израиле по-новому пускают на футбол.
https://sport.ua/news/529495-raspoznavanie-lits-vaktsinirovannyh-v-izraile-po-novomu-puskayut-na-futbol
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Во что Моуриньо превратился...это пездец.
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Мде, это финал Жозе. Дальше будет ток хуже.
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Манчестер тоже ебут, Милан пока прощает.
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Манки что с ебалом ? Не понравился вкус мочи ? Шлюхаманки ухехехехеехехехехехехеех
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Дизмораль, божечки... Кейну нужно уходить в тот же Реал и забирать трофеи, просто обидно за парня..
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спецом слили ненужный кубок, чтобы смотреть вверх по таблице)
гений
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Бл1я это рил позорная куйня, так вылетать это пи1здец
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Это все херня , там манков в рот ебут как последних шлюх ухихихихихихихии
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Хорватская команда, в которой тренера посадили пару дней назад, обыгрывает 3-0 ТТХ Маура)) в шепот конечно
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Сейчас вся желчь фапла потечет...А чего вы ждали от середняков чемпионата? Да, да! Вы посмотрите где шпоры были 10-15 лет назад. Инвестиции идут, а толку пока никуя.. + конкуренция в АПЛ никак в других лигах. Так что удивляться, а тем более подстрекать тут нечего, господа.
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Никто Маура не уволит. По-любому дадут сезон доработать. Думаю и на следующий ещё оставят.
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ахахаххахаха
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Защита полнейшее дноо. Моур к этому неимеет отношения. Дайр тормоз! В пару с Магвайром будем бомба)))
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