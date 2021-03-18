"Арсенал" проиграл "Олимпиакосу", но вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг Несмотря на домашнее поражение 0:1 от "Олимпиакоса", "Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Начало матча осталось за хозяевами "Эмирейтс", которые выглядели так, словно это им нужно было отыгрываться после первой встречи.

На 18-й минуте Николя Пепе вошел в штрафную по правому краю, преодолел бросившегося навстречу голкипера, но поразить пустые ворота не смог — помешал бывший одноклубник Сократис Папастатопулос.

Спустя две минуты "Олимпиакос" разразился своим голевым моментом. После ввода мяча в игру голкипером Юссеф Эль-Араби выскочил один на один по центру, но пробить Бернда Лено не смог.

На 24-й минуте уже "канониры" организовали выход один на один. Возможность отличиться для своего партнера создал Дани Себальос, но Пьер-Эмерик Обамеянг запустил мяч над перекладиной.

В дальнейшем "Арсенал" контролировал игру и нанес еще несколько ударов, но таких убойных моментов, как у Обамеянга, уже не возникало.

А вот второй тайм начался с гола. Эль-Араби проник в штрафную по левому краю, на финте сместился мимо Давида Луиса и нанес удар с рикошетом от Габриэля — 0:1.

"Канонирам" ответить было нечем — атакующая игра у них совершенно разладилась. Впрочем, и "Олимпиакос" моментов не создавал, несмотря на суету и некоторое давление.

В концовке гости стали рисковать, и "Арсенал" имел несколько неплохих возможностей избежать поражения. На 80-й минуте Обамеянг не использовал свой второй выход один на один, направив мяч мимо.

На 82-й минуте "Олимпиакос" остался вдесятером — Уссейну Ба получил вторую желтую карточку. На этом игра по сути была завершена, если не считать еще одного убойного промаха Обамеянга.

Эль-Араби забил "Арсеналу" в третьем матче подряд, но на сей раз ничего страшного не случилось — "канонирам" хватило задела с первой встречи. Команда Микеля Артеты имела массу моментов, чтобы результат был другим, но прицел у нее совершенно сбился.

"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 3:2

Гол: Эль-Араби 51.

"Арсенал": Лено, Беллерин (Чемберс 82), Луис, Габриэль, Тирни, Эльнени (Партей 57), Джака, Пепе, Себальос (Эдегор 57), Смит-Роу (Мартинелли 81), Обамеянг.

Удаление: Ба 82.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1710

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 18.03.2021 23:32 # alexander-arnold
    Лига Справедливости топ.
    Просто вышка.
    Всем советую посмотреть

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  2. puhovik-vengera 18.03.2021 23:32 # puhovik-vengera
    Зато коробах наш!

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  3. thegodfather 18.03.2021 23:30 # thegodfather
    есть кто-то, кто горит от мощи петунхєма?

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  4. bamboleyro 18.03.2021 23:29 # bamboleyro
    муму и милан как в дворе играют, столько брака

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  5. hunter022 18.03.2021 23:28 # hunter022
    Маур обещал Леви фото вместо кубка

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  6. bezviz 18.03.2021 23:27 # bezviz
    АХАХАХАХАХХАХ ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ПЕТУНХЕМА??????????

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  7. ensiferum 18.03.2021 23:27 # ensiferum
    Куры решили сконцентрироваться на борьбе за десятку.

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  8. chelsea-super 18.03.2021 23:26 # chelsea-super
    Это Тотэнхэм.

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  9. unclearness 18.03.2021 23:26 # unclearness
    Лоолл)

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  10. ilovemanutd 18.03.2021 23:25 # ilovemanutd
    Зато они МЮ 6 забили

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  11. true-manc 18.03.2021 23:25 # true-manc
    "Уважаемый пользователь!
    Ваш аккаунт временное заблокирован за неподобающее поведение на сайте. Дата начала блокировки: 17.03.2021 22:23. Дата окончания бана: 18.03.2021 22:23."
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    Михайло до сих пор (!) за 10 лет не исправил это "временное заблокирован". Как было в 2011 году, так и осталось. А люди когда-то на обновление сайта рассчитывали, хахахаха.

    Но надо отдать должное: смягчил условия содержания айфонный жадина. Раньше если накатаешь пасту, в которой безобидно исказишь фамилии Дрогба и Венгера или крайне деликатно расскажешь, что Арсенал судью подкупал своими малолетними игроками, - сразу минимум в недельный бан улетаешь, а сейчас можно бесцеремонно что угодно нести, - только если совсем оборзеешь и под каждой новостью несколько дней подряд очень грубо пердеть будешь, тогда отправит в карцер на денек. Спасибо, начальник!

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  12. thegodfather 18.03.2021 23:24 # thegodfather
    канешн лично я думал что англы полюбас выиграют ле...и я думал что именно моур
    но походу не судьба...петухи это клеймо ебаный лузеров неудачников. И даже Моур их не спасет. Такие дела.

    так шо ...такие дела.
    Ну мож МЮ и выиграет, но тоже мало верится, ибо там команда то норм, зато тренер ебаный лузер неудачник)

    сульшер должен тренить шпор, по хорошему, а моур вернутся в мю)




    ну в арс чет не верю. Ну да ладно. Видимо Эмери опять ЛЕ заберет)

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  13. anabanana94 18.03.2021 23:22 # anabanana94
    Еб1Ла на ноль песики!

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  14. scauzer11 18.03.2021 23:20 # scauzer11
    петушки то до кукарекались))

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  15. anabanana94 18.03.2021 23:20 # anabanana94
    Винисиуса в Арсенал за бесплатно еб1ал я в рот эту швабру

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  16. infamous 18.03.2021 23:19 # infamous
    Ударил он, победил я. Мы взяли его хитростью, Арсенал развивается.

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  17. skydreams 18.03.2021 23:18 # skydreams
    ахаххахаха воротчик тащит как в последний раз в жизни))

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  18. gandalf 18.03.2021 23:18 # gandalf
    "Уже желтый жозе"
    хахаха Казанский))
    К Р А С И В О

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  19. anabanana94 18.03.2021 23:17 # anabanana94
    Бергвейна в Шеффилд бесплатно отдавать надо

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  20. anabanana94 18.03.2021 23:16 # anabanana94
    Просто ОХ1ЕТЬ! Я щас улечу в стратосферу, отвечаю ли есть!

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