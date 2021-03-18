"Арсенал" проиграл "Олимпиакосу", но вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Несмотря на домашнее поражение 0:1 от "Олимпиакоса", "Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Начало матча осталось за хозяевами "Эмирейтс", которые выглядели так, словно это им нужно было отыгрываться после первой встречи.
На 18-й минуте Николя Пепе вошел в штрафную по правому краю, преодолел бросившегося навстречу голкипера, но поразить пустые ворота не смог — помешал бывший одноклубник Сократис Папастатопулос.
Спустя две минуты "Олимпиакос" разразился своим голевым моментом. После ввода мяча в игру голкипером Юссеф Эль-Араби выскочил один на один по центру, но пробить Бернда Лено не смог.
На 24-й минуте уже "канониры" организовали выход один на один. Возможность отличиться для своего партнера создал Дани Себальос, но Пьер-Эмерик Обамеянг запустил мяч над перекладиной.
В дальнейшем "Арсенал" контролировал игру и нанес еще несколько ударов, но таких убойных моментов, как у Обамеянга, уже не возникало.
А вот второй тайм начался с гола. Эль-Араби проник в штрафную по левому краю, на финте сместился мимо Давида Луиса и нанес удар с рикошетом от Габриэля — 0:1.
"Канонирам" ответить было нечем — атакующая игра у них совершенно разладилась. Впрочем, и "Олимпиакос" моментов не создавал, несмотря на суету и некоторое давление.
В концовке гости стали рисковать, и "Арсенал" имел несколько неплохих возможностей избежать поражения. На 80-й минуте Обамеянг не использовал свой второй выход один на один, направив мяч мимо.
На 82-й минуте "Олимпиакос" остался вдесятером — Уссейну Ба получил вторую желтую карточку. На этом игра по сути была завершена, если не считать еще одного убойного промаха Обамеянга.
Эль-Араби забил "Арсеналу" в третьем матче подряд, но на сей раз ничего страшного не случилось — "канонирам" хватило задела с первой встречи. Команда Микеля Артеты имела массу моментов, чтобы результат был другим, но прицел у нее совершенно сбился.
"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 3:2
Гол: Эль-Араби 51.
"Арсенал": Лено, Беллерин (Чемберс 82), Луис, Габриэль, Тирни, Эльнени (Партей 57), Джака, Пепе, Себальос (Эдегор 57), Смит-Роу (Мартинелли 81), Обамеянг.
Удаление: Ба 82.
18.03.2021 22:50
Просмотров: 1710
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Последние комментарии:
Лига Справедливости топ.
Просто вышка.
Всем советую посмотреть
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Зато коробах наш!
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есть кто-то, кто горит от мощи петунхєма?
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муму и милан как в дворе играют, столько брака
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Маур обещал Леви фото вместо кубка
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АХАХАХАХАХХАХ ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ПЕТУНХЕМА??????????
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Куры решили сконцентрироваться на борьбе за десятку.
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Это Тотэнхэм.
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Лоолл)
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Зато они МЮ 6 забили
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Ваш аккаунт временное заблокирован за неподобающее поведение на сайте. Дата начала блокировки: 17.03.2021 22:23. Дата окончания бана: 18.03.2021 22:23."
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Михайло до сих пор (!) за 10 лет не исправил это "временное заблокирован". Как было в 2011 году, так и осталось. А люди когда-то на обновление сайта рассчитывали, хахахаха.
Но надо отдать должное: смягчил условия содержания айфонный жадина. Раньше если накатаешь пасту, в которой безобидно исказишь фамилии Дрогба и Венгера или крайне деликатно расскажешь, что Арсенал судью подкупал своими малолетними игроками, - сразу минимум в недельный бан улетаешь, а сейчас можно бесцеремонно что угодно нести, - только если совсем оборзеешь и под каждой новостью несколько дней подряд очень грубо пердеть будешь, тогда отправит в карцер на денек. Спасибо, начальник!
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канешн лично я думал что англы полюбас выиграют ле...и я думал что именно моур
но походу не судьба...петухи это клеймо ебаный лузеров неудачников. И даже Моур их не спасет. Такие дела.
так шо ...такие дела.
Ну мож МЮ и выиграет, но тоже мало верится, ибо там команда то норм, зато тренер ебаный лузер неудачник)
сульшер должен тренить шпор, по хорошему, а моур вернутся в мю)
ну в арс чет не верю. Ну да ладно. Видимо Эмери опять ЛЕ заберет)
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Еб1Ла на ноль песики!
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петушки то до кукарекались))
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Винисиуса в Арсенал за бесплатно еб1ал я в рот эту швабру
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Ударил он, победил я. Мы взяли его хитростью, Арсенал развивается.
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ахаххахаха воротчик тащит как в последний раз в жизни))
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"Уже желтый жозе"
хахаха Казанский))
К Р А С И В О
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Бергвейна в Шеффилд бесплатно отдавать надо
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Просто ОХ1ЕТЬ! Я щас улечу в стратосферу, отвечаю ли есть!
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