"Арсенал" проиграл "Олимпиакосу", но вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Несмотря на домашнее поражение 0:1 от "Олимпиакоса", "Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Начало матча осталось за хозяевами "Эмирейтс", которые выглядели так, словно это им нужно было отыгрываться после первой встречи.



На 18-й минуте Николя Пепе вошел в штрафную по правому краю, преодолел бросившегося навстречу голкипера, но поразить пустые ворота не смог — помешал бывший одноклубник Сократис Папастатопулос.



Спустя две минуты "Олимпиакос" разразился своим голевым моментом. После ввода мяча в игру голкипером Юссеф Эль-Араби выскочил один на один по центру, но пробить Бернда Лено не смог.



На 24-й минуте уже "канониры" организовали выход один на один. Возможность отличиться для своего партнера создал Дани Себальос, но Пьер-Эмерик Обамеянг запустил мяч над перекладиной.



В дальнейшем "Арсенал" контролировал игру и нанес еще несколько ударов, но таких убойных моментов, как у Обамеянга, уже не возникало.



А вот второй тайм начался с гола. Эль-Араби проник в штрафную по левому краю, на финте сместился мимо Давида Луиса и нанес удар с рикошетом от Габриэля — 0:1.



"Канонирам" ответить было нечем — атакующая игра у них совершенно разладилась. Впрочем, и "Олимпиакос" моментов не создавал, несмотря на суету и некоторое давление.



В концовке гости стали рисковать, и "Арсенал" имел несколько неплохих возможностей избежать поражения. На 80-й минуте Обамеянг не использовал свой второй выход один на один, направив мяч мимо.



На 82-й минуте "Олимпиакос" остался вдесятером — Уссейну Ба получил вторую желтую карточку. На этом игра по сути была завершена, если не считать еще одного убойного промаха Обамеянга.



Эль-Араби забил "Арсеналу" в третьем матче подряд, но на сей раз ничего страшного не случилось — "канонирам" хватило задела с первой встречи. Команда Микеля Артеты имела массу моментов, чтобы результат был другим, но прицел у нее совершенно сбился.



"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 3:2



Гол: Эль-Араби 51.



"Арсенал": Лено, Беллерин (Чемберс 82), Луис, Габриэль, Тирни, Эльнени (Партей 57), Джака, Пепе, Себальос (Эдегор 57), Смит-Роу (Мартинелли 81), Обамеянг.



Удаление: Ба 82.