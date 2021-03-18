Болт считает Фреда лишним игроком в "Юнайтед"

Легендарный спринтер Усейн Болт назвал одного игрока, которого считает лишним в "Манчестер Юнайтед".

Болт известен как страстный болельщик "Юнайтед" уже много лет и одно время декларировал свое намерение стать профессиональным футболистом.



Когда Усейна спросили, какой совет он дал бы главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру сейчас, ямаец первым делом обратил внимание на полузащиту.



"Считаю, Фреда не должно быть в полузащите. Ему столь многого не хватает. Он упорно трудится, но у него есть проблема с пасом, и он совершает много глупых фолов на опасных позициях".



"Также нам определенно нужно больше нападающих. Нам нужен чистый нападающий".



"Думаю, Кавани должен играть чаще. Если он в форме, он должен быть на поле. Также я думаю, что нам в целом нужно сильнее подвергать игроков давлению, потому что кажется, что они чувствуют себя слишком комфортно от того, что уверены в своем месте в команде".



"Если ты уверен в своем месте в команде, ты стараешься не так упорно, как должен. Это одна из вещей, которые нужно изменить, и тогда мы будем в порядке", — сообщил Болт CNN.