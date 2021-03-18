Саутгейт: "Уровень игры Александер-Арнольда снизился"
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что не вызвал защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, потому что тот стал играть хуже в этом сезоне.
Называя имена 26 игроков, приглашенных для подготовки к первым квалификационным матчам ЧМ-2022, Саутгейт оставил Александер-Арнольда все своего списка.
Предыдущие годы Александер-Арнольд был образцом современного крайнего защитника, однако в этой кампании Трент сбавил обороты и теперь должен вернуться на свой уровень, чтобы попасть на Евро-2020.
"Я не думаю, что он играет на уровне, который он демонстрировал в предыдущие годы. Однако мне кажется, что сейчас он близок к нему. Он предпринимает шаги в правильном направлении. Уверен, Трент будет важной частью национальной команды в будущем", — цитирует Саутгейта The Independent.
18.03.2021 21:00
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ахуенчик
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слава тебе господи хоть отдохнёт, думаю всё же без влияния клуба не обошлось, всё равно вызвали бы!
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