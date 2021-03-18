Саутгейт: "Уровень игры Александер-Арнольда снизился"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что не вызвал защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, потому что тот стал играть хуже в этом сезоне.

Называя имена 26 игроков, приглашенных для подготовки к первым квалификационным матчам ЧМ-2022, Саутгейт оставил Александер-Арнольда все своего списка.



Предыдущие годы Александер-Арнольд был образцом современного крайнего защитника, однако в этой кампании Трент сбавил обороты и теперь должен вернуться на свой уровень, чтобы попасть на Евро-2020.



"Я не думаю, что он играет на уровне, который он демонстрировал в предыдущие годы. Однако мне кажется, что сейчас он близок к нему. Он предпринимает шаги в правильном направлении. Уверен, Трент будет важной частью национальной команды в будущем", — цитирует Саутгейта The Independent.