Саутгейт: "Уровень игры Александер-Арнольда снизился"

Трент Александер-Арнольд Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что не вызвал защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, потому что тот стал играть хуже в этом сезоне.

Называя имена 26 игроков, приглашенных для подготовки к первым квалификационным матчам ЧМ-2022, Саутгейт оставил Александер-Арнольда все своего списка.

Предыдущие годы Александер-Арнольд был образцом современного крайнего защитника, однако в этой кампании Трент сбавил обороты и теперь должен вернуться на свой уровень, чтобы попасть на Евро-2020.

"Я не думаю, что он играет на уровне, который он демонстрировал в предыдущие годы. Однако мне кажется, что сейчас он близок к нему. Он предпринимает шаги в правильном направлении. Уверен, Трент будет важной частью национальной команды в будущем", — цитирует Саутгейта The Independent.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 101

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 18.03.2021 21:05 # lfcynwa
    ахуенчик

    (ответить)

  2. scauzer11 18.03.2021 21:01 # scauzer11
    слава тебе господи хоть отдохнёт, думаю всё же без влияния клуба не обошлось, всё равно вызвали бы!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: