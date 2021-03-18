Фердинанд уверен, что Кейн не интересен "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

Затянувшиеся проблемы со здоровьем Серхио Агуэро и нестабильность Габриэля Жезуса подталкивают "Сити" к покупке забивного нападающего грядущим летом.



С переездом на "Этихад" связывают Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Килиана Мбаппе из ПСЖ. А вот в то, что "горожане" могут купить 27-летнего Кейна, Фердинанд не верит.



"Думаю, сезон или два назад Харри Кейн был бы первым выбором для "Сити", потому что он может играть в роли 10-го номера, может опускаться глубже и становиться частью полузащиты, давая своей команде численное преимущество в этой зоне".



"Сейчас же, думаю, обеспокоенность может вызывать не только его ценник, но и возраст".



"Если говорить о Холанде, то он предлагает возможность строить команду вокруг себя на гораздо более длительное время", — цитирует Фердинанда Evening Standard.