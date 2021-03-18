"Челси" приостановил переговоры с Абрахэмом о новом контракте

"Челси" поставил на паузу переговоры со своим нападающим Тэмми Абрахэмом о новом контракте.

На протяжении своих полутора сезонов в качестве главного тренера "Челси" Фрэнк Лэмпард слепо доверял Абрахэму, пытаясь сделать из Тэмми основного бомбардира команды.



Однако Абрахэм своим шансом не воспользовался, в этом сезоне не сумев продолжить прогресс, который он продемонстрировал в прошлом, когда забил 18 матчей с учетом всех соревнований.



При Томасе Тухеле, занявшем место Лэмпарда в январе, Абрахэм стал проигрывать конкуренцию Тимо Вернеру, Оливье Жиру и Каю Хаверцу, а прямо сейчас отсутствует с травмой лодыжки, из-за чего не был вызван в сборную Англии.



В сложившейся ситуации "Челси" решил поставить на паузу переговоры с 23-летним англичанином, чей действующий контракт истекает в 2023 года.



По информации ESPN, камнем преткновения стал запросы Абрахэма по зарплате — Тэмми хочет слишком большую прибавку как для футболиста, в чьей игре длительное время не видно прогресса.