Стоунс, Шоу и Лингард вернулись в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 26 игроков, вызванных в национальную команду на отборочные матчи к Чемпионату Мира 2022 года против Сан-Марино, Албании и Польши.

Вопреки ожиданиям, в списке Саутгейта не оказалось нападающего "Лидса" Патрика Бэмфорда, которому Гарет предпочел Олли Уоткинса из "Астон Виллы".



Также можно отметить отсутствие среди вызванных в сборную крайнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, который сейчас далек от своей лучшей формы. За бортом остались и Аарон Ван-Биссака с Деле Алли.



Джордан Пикфорд, Джордан Хендерсон, Джек Грилиш, Джейдон Санчо и Тэмми Абрахэм не были приглашены в национальную команду из-за травм.



Зато вызов получили демонстрирующие отличную форму в своих клубах Джон Стоунс, Люк Шоу и Джесси Лингард, которые не играют за сборную с ноября 2019, сентября 2018 и июня 2019, соответственно.



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем, хоть и получил приглашение, но рискует остаться в Германии, потому что по возвращении ему пришлось бы отбывать карантин.



Добавим, англичане сыграют с Сан-Марино дома 25 марта, 28 марта посетят Албанию, а 31 мата примут на своем поле Польшу.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Сан-Марино, Албании и Польши



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитники: Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — "Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").



Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").