"Сити" — фаворит в борьбе за Грилиша

"Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за плеймейкера "Астон Виллы" и сборной Англии Джека Грилиша.

Достоверно известно, что Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта Грилиша. Главный тренер "Сити" неоднократно хвалил капитана "Виллы", называя того "исключительным игроком".



По информации Daily Mail, теперь "горожане" готовы перейти от слов к делу, оформив свой интерес в конкретное предложение. Сам Джек заинтригован возможностью поработать с Гвардиолой и стать частью команды, которая из сезона в сезон претендует на высшие награды.



Такое развитие событий стало бы неприятной новостью для "Манчестер Юнайтед", который обдумывал покупку Грилиша прошлым летом, но в конце концов решил выложить 40 миллионов фунтов за Донни Ван де Бека.



Добавим, прошлым летом "вилланы" оценивали Грилиша в 100 млн. фунтов. С тех пор 25-летний полузащитник вывел свою игру на еще более высокий уровень и пробился в сборную Англии.