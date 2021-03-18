Эдегор хочет остаться в "Арсенале"

Полузащитник Мартин Эдегор отдал указание своему агенту устроить постоянный трансфер из "Реала" в "Арсенал".

Напомним, вторую половину этого сезона Эдегор проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Мартин очень хорошо освоился у "канониров", на прошлой неделе отметившись голами против "Олимпиакоса" и "Тоттенхэма".



Ранее главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже намекал, что его клуб хочет сохранить Эдегора, а теперь и сам Мартин определился со своими предпочтениями.



Как утверждает El Gol Digital, Эдегор наслаждается жизнью в Лондоне и хочет заключить постоянный контракт с "канонирами". Соответствующие указания 22-летний норвежец отдал своему агенту.



А вот "Реал" свое решение по Эдегору пока не принял и все еще может использовать Мартина в качестве приманки для приглашения его партнера по сборной Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".