Гендузи объяснил, что случилось в том матче с "Брайтоном"

Полузащитник Маттео Гендузи прокомментировал инцидент в матче против "Брайтона", который, возможно, стоил ему карьеры в "Арсенале".

Напомним, Гендузи не играет за "Арсенал" с тех пор, как в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне схватил нападающего Нила Мопе за горло.



Однако Маттео, на этот сезон отправленный в аренду в "Герту", считает, что ничего страшного не случилось — он просто выпустил эмоции наружу.



"Возможно, мне не стоило делать этот жест. Да, он мог шокировать некоторых людей, но, знаете, в матчах Лиги Чемпионов и в местных матчах всегда есть есть место разочарованию".



"Мы всегда хотим побеждать, и во время плохих результатов, при несправедливых решениях или из-за произнесенных на поле слов ты порой можешь отреагировать плохо".



"Это случается по пять-шесть раз за матч. Это не злонамеренно. Кроме того, у меня не возникло проблем с FA, меня так и не дисквалифицировали. Просто ты одержим стремлением к победе, желанием помогать своей команде".



"Приведу вам пример: во время матча против "Челси" Обамеянг упустил момент после моего волшебного паса. Я разозлился. Я ударил ладонями по газону".



"Затем Обамеянг посмотрел это видео и посмеялся. Я на 100 процентов в игре, я часто говорю различные вещи и выражаю себя. Это часть меня", — сообщил Гендузи France Football.