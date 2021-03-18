Гендузи объяснил, что случилось в том матче с "Брайтоном"
Полузащитник Маттео Гендузи прокомментировал инцидент в матче против "Брайтона", который, возможно, стоил ему карьеры в "Арсенале".
Напомним, Гендузи не играет за "Арсенал" с тех пор, как в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне схватил нападающего Нила Мопе за горло.
Однако Маттео, на этот сезон отправленный в аренду в "Герту", считает, что ничего страшного не случилось — он просто выпустил эмоции наружу.
"Возможно, мне не стоило делать этот жест. Да, он мог шокировать некоторых людей, но, знаете, в матчах Лиги Чемпионов и в местных матчах всегда есть есть место разочарованию".
"Мы всегда хотим побеждать, и во время плохих результатов, при несправедливых решениях или из-за произнесенных на поле слов ты порой можешь отреагировать плохо".
"Это случается по пять-шесть раз за матч. Это не злонамеренно. Кроме того, у меня не возникло проблем с FA, меня так и не дисквалифицировали. Просто ты одержим стремлением к победе, желанием помогать своей команде".
"Приведу вам пример: во время матча против "Челси" Обамеянг упустил момент после моего волшебного паса. Я разозлился. Я ударил ладонями по газону".
"Затем Обамеянг посмотрел это видео и посмеялся. Я на 100 процентов в игре, я часто говорю различные вещи и выражаю себя. Это часть меня", — сообщил Гендузи France Football.
18.03.2021 15:00
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Последние комментарии:
А может всё пошло по пизде после того, как он во время игры говорил игрокам Брайтона, что они лохи потому, что он получает в разы больше их?
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Арсеналу не нужны игроки с яйцами
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Волшебный пас
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просто я единственный в этой команде у кого есть яйца...
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Повезло Гентузи что он негра не схватил, тогда был бы точно пипец
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