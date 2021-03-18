Гендузи объяснил, что случилось в том матче с "Брайтоном"

Маттео Гендузи и Нил Мопе Полузащитник Маттео Гендузи прокомментировал инцидент в матче против "Брайтона", который, возможно, стоил ему карьеры в "Арсенале".

Напомним, Гендузи не играет за "Арсенал" с тех пор, как в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне схватил нападающего Нила Мопе за горло.

Однако Маттео, на этот сезон отправленный в аренду в "Герту", считает, что ничего страшного не случилось — он просто выпустил эмоции наружу.

"Возможно, мне не стоило делать этот жест. Да, он мог шокировать некоторых людей, но, знаете, в матчах Лиги Чемпионов и в местных матчах всегда есть есть место разочарованию".

"Мы всегда хотим побеждать, и во время плохих результатов, при несправедливых решениях или из-за произнесенных на поле слов ты порой можешь отреагировать плохо".

"Это случается по пять-шесть раз за матч. Это не злонамеренно. Кроме того, у меня не возникло проблем с FA, меня так и не дисквалифицировали. Просто ты одержим стремлением к победе, желанием помогать своей команде".

"Приведу вам пример: во время матча против "Челси" Обамеянг упустил момент после моего волшебного паса. Я разозлился. Я ударил ладонями по газону".

"Затем Обамеянг посмотрел это видео и посмеялся. Я на 100 процентов в игре, я часто говорю различные вещи и выражаю себя. Это часть меня", — сообщил Гендузи France Football.


Метки Арсенал, Брайтон, Гендузи

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.03.2021 15:52 # sausage
    А может всё пошло по пизде после того, как он во время игры говорил игрокам Брайтона, что они лохи потому, что он получает в разы больше их?

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  2. sisyazavr 18.03.2021 15:37 # sisyazavr
    Арсеналу не нужны игроки с яйцами

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  3. mrsimph 18.03.2021 15:35 # mrsimph
    Волшебный пас

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  4. irbis85 18.03.2021 15:31 # irbis85
    просто я единственный в этой команде у кого есть яйца...

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  5. bes-ter 18.03.2021 15:26 # bes-ter
    Повезло Гентузи что он негра не схватил, тогда был бы точно пипец

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