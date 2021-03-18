Коул: "Канте играет за двоих и словно помолодел на пять лет"

Экс-игрок "Челси" Джо Коул отметил преображение полузащитника "синих" Нголо Канте при Томасе Тухеле в качестве главного тренера.

Прошлый сезон оказался почти полностью провален для Канте из-за различных травм. Нголо долго возвращался в форму, но сейчас по-настоящему хорош.



Накануне вечером 29-летний француз провел совершенно выдающийся матч, вчистую выигрывая центр поля против оппонентов из "Атлетико" и заслужив похвалу Коула.



"Он вернулся в свою лучшую форму. Он сыграл сенсационным образом. Он обладает этой хитрой способностью оказываться в правильном месте в правильное время".



"Соперникам не пройти мимо него. Он играет за двоих и словно помолодел на пять лет".



"Он снова выглядит тем игроком, которого мы некогда наблюдали. Когда они забивали второй гол, он обогнал Пулишича. Канте очень скучал по футболу. Сейчас у него очень хороший период".



"Он восстановил свою физическую форму, улучшил свою выносливость и выглядит так комфортно. Думаю, ему нравится, что рядом есть Ковачич, который берет на себя часть черновой работы", — сообщил Коул в эфире BT Sport.