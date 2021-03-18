Эльнени открыт к новому контракту с "Арсеналом"

Полузащитник Мохамед Эльнени заявил, что открыт к новому контракту с "Арсеналом".

Угодив в опалу к предыдущему наставнику "канониров" Унаи Эмери, на прошлый сезон Эльнени был отправлен в аренду в "Бешикташ".



Однако приход Микеля Артеты на тренерский мостик "Арсенала" обеспечил Мохамеду второй шанс, которым он довольно неплохо пользуется. Теперь 28-летний египтянин задумывается о том, чтобы остаться на "Эмирейтс" подольше.



"Конечно, я всегда был предан "Арсеналу". И если "Арсенал" скажет мне "подпиши новый контракт", я, конечно, буду счастлив сделать это".



"Я всегда ожидал вернуться в "Арсенал", потому что я хочу выступать за как можно более классную команду, и я всегда был счастлив в "Арсенале".



"Когда я был в "Бешикташе", я постоянно думал о том, что мне нужно вернуться в состав "Арсенала" и играть так, как я играю сейчас. Поэтому я упорно трудился в "Бешикташе" и вернулся, став сильнее", — цитирует Эльнени Evening Standard.