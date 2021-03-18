Хески: "Траоре на 100 процентов подходит "Ливерпулю"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал бы хорошим приобретением для "красных".

В этом сезоне Премьер-Лиги Траоре не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, однако в минувший понедельник заслужил похвалу главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который после победы 0:1 на "Молинью" назвал Адаму "неудержимым".



Парадоксально, но Траоре является одним из лучших в Премьер-Лиге в этом сезоне по созданию опасных моментов с открытой игры, и Хески кажется, что такой игрок пришелся бы ко двору в "Ливерпуле".



"Думаю, он подходит многим командам, но "Ливерпулю" — на 100 процентов".



"Если вы посмотрите, как "Ливерпуль" играл в прошлом сезоне, то многие из своих голов они забивали в результате быстрых контратак".



"Он определенно подходит для такого футбола, а наличие конкуренции еще никому не мешало", — цитирует Хески Liverpool Echo.