Хески: "Траоре на 100 процентов подходит "Ливерпулю"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал бы хорошим приобретением для "красных".
В этом сезоне Премьер-Лиги Траоре не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, однако в минувший понедельник заслужил похвалу главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который после победы 0:1 на "Молинью" назвал Адаму "неудержимым".
Парадоксально, но Траоре является одним из лучших в Премьер-Лиге в этом сезоне по созданию опасных моментов с открытой игры, и Хески кажется, что такой игрок пришелся бы ко двору в "Ливерпуле".
"Думаю, он подходит многим командам, но "Ливерпулю" — на 100 процентов".
"Если вы посмотрите, как "Ливерпуль" играл в прошлом сезоне, то многие из своих голов они забивали в результате быстрых контратак".
"Он определенно подходит для такого футбола, а наличие конкуренции еще никому не мешало", — цитирует Хески Liverpool Echo.
18.03.2021 12:00
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Любого топа усилит
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Там таких Траоре... по сей день заиграть не могут
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