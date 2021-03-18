Хески: "Траоре на 100 процентов подходит "Ливерпулю"

Адама Траоре Экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески считает, что вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре стал бы хорошим приобретением для "красных".

В этом сезоне Премьер-Лиги Траоре не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, однако в минувший понедельник заслужил похвалу главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который после победы 0:1 на "Молинью" назвал Адаму "неудержимым".

Парадоксально, но Траоре является одним из лучших в Премьер-Лиге в этом сезоне по созданию опасных моментов с открытой игры, и Хески кажется, что такой игрок пришелся бы ко двору в "Ливерпуле".

"Думаю, он подходит многим командам, но "Ливерпулю" — на 100 процентов".

"Если вы посмотрите, как "Ливерпуль" играл в прошлом сезоне, то многие из своих голов они забивали в результате быстрых контратак".

"Он определенно подходит для такого футбола, а наличие конкуренции еще никому не мешало", — цитирует Хески Liverpool Echo.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Траоре, Хески

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 12:00

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  1. ry-l 18.03.2021 12:55 # ry-l
    Любого топа усилит

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  2. makeewadim 18.03.2021 12:02 # makeewadim
    Там таких Траоре... по сей день заиграть не могут

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