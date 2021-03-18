Анонс ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 18 марта, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ОЛИМПИАКОС 20:55 Онлайн-трансляция



Неделю назад "Арсенал" предстал предельно мотивированным, продемонстрировав желание отомстить "Олимпиакосу" за обиднейший вылет из Лиги Европы в прошлом сезоне.



С этой задачей "канониры" справились, одержав победу со счетом 1:3. С тех пор подопечные Микеля Артеты также обыграли "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге (2:1).



- "Арсенал" проходил дальше в пяти случаях из шести, выигрывая первый матч в плей-офф Лиги Европы, потерпев неудачу лишь в противостоянии с "Олимпиакосом" в прошлом сезоне. Тогда греческая команда уступила дома 0:1, но взяла реванш на "Эмирейтс" 1:2.



- "Арсенал" проиграл оба последних домашних матча против "Олимпиакоса", включая один в Лиге Чемпионов в сезоне 2015/16. Три раза подряд "канониры" еще не проигрывали никому в еврокубках.



- "Олимпиакос" потерпел 15 поражений в 18 последних выездных матчах с английскими командами, одержав только две победы.



- Юссеф Эль-Араби надеется забить за "Олимпиакос" в третьем матче подряд против "Арсенала".



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был подвергнут дисциплинарному наказанию в минувший уикенд, но в четверг может вернуться в стартовый состав "Арсенала". Надеется на игровые минуты Габриэль Мартинелли.



ДИНАМО ЗАГРЕБ — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция



Уверенная домашняя победа 2:0 делает "Тоттенхэм" большим фаворитом противостояния, особенно если учесть, что за прошедшую с первой встречи неделю загребское "Динамо" лишилось своего главного тренера, который был приговорен к тюремному заключению за мошенничество.



В этом матче "шпоры" постараются реабилитироваться за поражение 2:1 в дерби от "Арсенала" — этот результат стал ударом по шансам команды Жозе Моуриньо попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



- "Тоттенхэм" проходил дальше в каждом из трех последних противостояний в плей-офф Лиги Европы, выигрывая первый матч.



- "Тоттенхэм" — седьмая английская команда, которую принимает загребское "Динамо". Прежде хорваты сумели победить дома "Лидс" (август 1967) и "Арсенал" (сентябрь 2015).



- "Тоттенхэм" выиграл три из пяти последних выездных матчей в плей-офф еврокубков (2 поражения), хотя до этого не знал побед 11 таких поединков кряду.



- "Динамо" проиграло только один из 16 последних домашних матчей в еврокубках (включая квалификацию) — 1:4 против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в декабре 2019.



Харри Кейну было обещано место в стартовом составе "Тоттенхэма", а вот Сон Хен Мин вне игры с травмой задней поверхности бедра.



МИЛАН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



Из трех английских команд только "Манчестер Юнайтед" не имеет преимущества после первой встречи 1/8 финала. Сыграв 1:1 дома, теперь "красные дьяволы" обязаны забивать на "Сан-Сиро".



Дела "Юнайтед" в Премьер-Лиге идут очень неплохо, поэтому может сложиться впечатление, что Лига Европы является отвлекающим фактором для "красных дьяволов". Выезд к "россонери" это подтвердит или опровергнет.



- После поражения дома в первом матче противостояния в плей-офф какого-либо европейского турнира "Юнайтед" вылетал в шести из восьми последних случаев, в том числе от "Милана" в сезоне Лиги Чемпионов 2004/05.



- "Милан" выиграл четыре из пяти домашних матчей против "Юнайтед" в еврокубках, уступив лишь в феврале 2010, когда Уэйн Руни сделал дубль.



- "Юнайтед" одержал две победы в двух последних выездах в Италию в еврокубках, хотя до этого выиграл лишь три из 16 таких матчей.



- "Милан" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в девяти последних домашних матчах в еврокубках (включая квалификацию), в трех крайних пропустив шесть голов.



- Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш забил семь голов в семи последних выездных матчах в Лиге Европы, начав эту серию еще в лиссабонском "Спортинге" в ноябре 2018.



"Юнайтед" снова может рассчитывать на Давида Де Хеа, Поля Погба и Донни Ван де Бека. Эрик Байи, Эдинсон Кавани и Антони Мартиаль травмированы.