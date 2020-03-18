"Юнайтед" не собирается возвращать Роналду

"Манчестер Юнайтед" не будет пытаться вернуть нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду грядущим летом.

В данный момент будущее Роналду является предметом интенсивных спекуляций. "Ювентус" серьезно пострадал от пандемии коронавируса, а вылет со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов стал еще одним ударом по финансам клуба.



В прессе появились слухи, что "Ювентус" может продать Криштиану за 25 миллионов фунтов, чтобы поправить свое финансовое положение, но даже если это правда, "Юнайтед" не будет предпринимать никаких действий.



В предыдущие годы вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд неоднократно задумывался о возвращении Роналду, однако сейчас клуб с "Олд Траффорд" сосредоточен на других целях, утверждает Daily Express в эксклюзивном материале.



36-летний португалец стоит слишком дорого и получает слишком высокую зарплату, чтобы этот трансфер выглядел оправданным для "Юнайтед" в разгар экономического кризиса.



Сейчас "Юнайтед" предпочитает инвестировать в молодых игроков, которые способны продолжать прогрессировать. На радаре у "дьяволов" находятся Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо, Деклан Райс и Жюль Кунде.