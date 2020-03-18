"Юнайтед" не собирается возвращать Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" не будет пытаться вернуть нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду грядущим летом.

В данный момент будущее Роналду является предметом интенсивных спекуляций. "Ювентус" серьезно пострадал от пандемии коронавируса, а вылет со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов стал еще одним ударом по финансам клуба.

В прессе появились слухи, что "Ювентус" может продать Криштиану за 25 миллионов фунтов, чтобы поправить свое финансовое положение, но даже если это правда, "Юнайтед" не будет предпринимать никаких действий.

В предыдущие годы вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд неоднократно задумывался о возвращении Роналду, однако сейчас клуб с "Олд Траффорд" сосредоточен на других целях, утверждает Daily Express в эксклюзивном материале.

36-летний португалец стоит слишком дорого и получает слишком высокую зарплату, чтобы этот трансфер выглядел оправданным для "Юнайтед" в разгар экономического кризиса.

Сейчас "Юнайтед" предпочитает инвестировать в молодых игроков, которые способны продолжать прогрессировать. На радаре у "дьяволов" находятся Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо, Деклан Райс и Жюль Кунде.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 18.03.2021 10:00 # alexander-arnold
    странно, учитывая, что мю любит подписывать пенсионеров

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  2. irbis85 18.03.2021 09:46 # irbis85
    только на футболках можно цену отбить...а если ещё Месси к горожанам перейдёт...это будет покруче эль классико!

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  3. vyrentz 18.03.2021 09:19 # vyrentz
    Аньелли такого подъеба не ожидал, думал, видать, прокатит как с Почбой.

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  4. empry 18.03.2021 09:10 # empry
    Очень хотелось бы увидеть его хотя бы разок в майке МЮ. Самые яркие годы боления за команду связаны именно с эпохой КриРо.

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