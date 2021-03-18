"Челси" может подписать Агуэро
Нападающий Серхио Агуэро надеется остаться в Премьер-Лиге, даже если ему придется покинуть "Манчестер Сити" грядущим летом, и в этом может быть шанс для "Челси".
Из-за различных проблем со здоровьем Агуэро почти не играет в этом сезоне, отметившись лишь пятью выходами в стартовом составе "горожан" с учетом всех соревнований.
Действующий контракт Серхио истекает в конце июня, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже заявил, что новая сделка будет зависеть от игры 32-летнего аргентинца в остатке сезона.
Естественно, с такой игрой Агуэро едва ли сможет претендовать на новый контракт с "Сити", однако, как утверждает Daily Mail, Серхио чувствует, что еще не сказал своего последнего словаа в Премьер-Лиге.
Эта ситуация открывает перед "Челси" возможность подписать Агуэро свободным агентом — спустя 10 лет, как "синие" проиграли борьбу за Серхио "горожанам".
Сообщается, что в услугах Агуэро также заинтересованы "Барселона" и ПСЖ, причем каталонский клуб уже установил контакт с лагерем лучшего бомбардира "Сити" всех времен.
18.03.2021 08:00
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Последние комментарии:
хороший игрок, 10ку за сезон положит на ротан гпенсам)
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конечно будет нужен нападающий, если Жиру покинет летом команду
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Админ обкурился
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Так тут еще и куры подтянутся в очередь...
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Увезите его, уже в Барсу или Ювентус
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