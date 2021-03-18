"Челси" может подписать Агуэро

Серхио Агуэро Нападающий Серхио Агуэро надеется остаться в Премьер-Лиге, даже если ему придется покинуть "Манчестер Сити" грядущим летом, и в этом может быть шанс для "Челси".

Из-за различных проблем со здоровьем Агуэро почти не играет в этом сезоне, отметившись лишь пятью выходами в стартовом составе "горожан" с учетом всех соревнований.

Действующий контракт Серхио истекает в конце июня, и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже заявил, что новая сделка будет зависеть от игры 32-летнего аргентинца в остатке сезона.

Естественно, с такой игрой Агуэро едва ли сможет претендовать на новый контракт с "Сити", однако, как утверждает Daily Mail, Серхио чувствует, что еще не сказал своего последнего словаа в Премьер-Лиге.

Эта ситуация открывает перед "Челси" возможность подписать Агуэро свободным агентом — спустя 10 лет, как "синие" проиграли борьбу за Серхио "горожанам".

Сообщается, что в услугах Агуэро также заинтересованы "Барселона" и ПСЖ, причем каталонский клуб уже установил контакт с лагерем лучшего бомбардира "Сити" всех времен.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 724

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gunars 18.03.2021 08:44 # gunars
    хороший игрок, 10ку за сезон положит на ротан гпенсам)

    (ответить)

  2. blueswin 18.03.2021 08:32 # blueswin
    конечно будет нужен нападающий, если Жиру покинет летом команду

    (ответить)

  3. asnural 18.03.2021 08:26 # asnural
    Админ обкурился

    (ответить)

  4. chelsiukpro 18.03.2021 08:14 # chelsiukpro
    Так тут еще и куры подтянутся в очередь...

    (ответить)

  5. cfclamps8 18.03.2021 08:07 # cfclamps8
    Увезите его, уже в Барсу или Ювентус

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: