Симеоне: "Челси" был лучше"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне снял шляпу перед "Челси" после вылета из Лиги Чемпионов.

"Атлетико" показал на удивление слабую игру еще в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, даже ни разу не пробив в створ ворот "Челси". В ответной встрече "матрасники" только укрепили впечатление о себе, потерпев поражение на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0.



Симеоне признает, что "Челси" заслуженно вышел в четвертьфинал, и теперь хочет, чтобы "Атлетико" быстро забыл об этом разочаровании и переключился на борьбу за титул Ла Лиги.



"Думаю, ты должен поздравить своего соперника, когда их команда лучше".



"В этом сезоне нам было тяжело в Лиге Чемпионов на протяжении всего пути. Это тяжелая кампания для нас, и сегодня мы, конечно, не были лучшей командой — ей был "Челси".



"Мы должны прибавить. В пятницу мы снова возьмемся за работу и будем двигаться вперед с прежней мотивацией, прежней самоотдачей и прежним энтузиазмом. Мы должны сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Симеоне Sky Sports.