Тухель: "Никто не захочет попасть на "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что его команда будет нежеланным соперником для любого в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Челси" уверенно победил "Атлетико" со счетом 2:0, продлив свою беспроигрышную серию при Тухеле до 13 матчей, причем в 11 из них "синие" не пропускали.



Теперь "Челси" вместе с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" дожидается назначенной на пятницу жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, и Тухель призывает свою команду никого не бояться — пусть лучше соперники боятся "синих".



"Мы чувствуем, что заслужили победить и пройти дальше, и это важнее всего. Важно, что парни сами чувствуют, насколько классное это достижение, и никому не нужно их убеждать".



"Их объединяет особая связь, а такого рода результаты формируют из вас команду, способную добиваться больших целей. Этого можно достичь только через результаты и опыт".



"Я практически уверен, что никто не захочет сыграть с нами. Мы уже в 1/4 финала, так что против нас будет суперсложно".



"Это большой шаг, но не нужно этого бояться. Мы будем готовы, кто бы нам ни попался дальше", — цитирует Тухеля Sky Sports.