"Челси" еще раз уверенно переиграл "Атлетико"
Уверенно переиграв "Атлетико" со счетом 2:0 дома и присовокупив этот результат к победе в первой встрече, "Челси" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
По сравнению с безголевым матчем против "Лидса" главный тренер "синих" Томас Тухель произвел пять изменений в стартовом составе, вернув в команду Курта Зума, Маркоса Алонсо, Риса Джеймса, Матео Ковачича и Тимо Вернера.
"Атлетико" бодро провел несколько первых минут, сразу же бросаясь в прессинг, но оборона "Челси" не прогнулась. Затем хозяева забрал мяч под свой контроль, заставив соперника отступить назад.
Даже не контролируя мяч, гости старались атаковать, но кроме двух неубедительных попыток заработать пенальти ничего предложить не смогли.
А на 34-й минуте "Атлетико" нарвался на молниеносную контратаку. Кай Хаверц запустил вперед Вернера, который ворвался в штрафную по левому краю и идеально прострелил в центр под удар для Хакима Зийеша — 0:1.
Концовку тайма "синие" провели уверенно. Однажды Хаверца сбили в чужой штрафной, но рефери и здесь не увидел повода для 11-метрового.
После перерыва "Челси" совершенно ничего не позволял своему сопернику, но сам атаковал довольно регулярно. На 57-й минуте хорошую возможность имел Зийеш, но Ян Облак отразил его дальний удар под перекладину.
В концовке гости активизировались, появились кое-какие удары, но все старания команды Диего Симеоне были перечеркнуты на 81-й минуте, когда Стеван Савич получил прямую красную карточку за удар локтем.
После удаления Савича "Атлетико" просто бросил играть и в компенсированное время был за это наказан, когда едва вышедший на замену Эмерсон в касание завершил контратаку своей команды — 2:0.
Как и в первом матче, "Челси" почти ничего не позволил "Атлетико", который предпочел не разрываться на два фронта и теперь может полностью сосредоточиться на борьбе за титул Ла Лиги.
"Челси" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:0
Голы: Зийеш 34, Эмерсон 90.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо (Чилуэлл 90), Зийеш (Пулишич 77), Хаверц (Эмерсон 90), Вернер (Хадсон-Одои 83).
"Атлетико": Облак, Триппьер (Лемар 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо 45), Льоренте, Коке, Ньигес, Карраско (Дембеле 53), Фелиш, Суарес (Корреа 59).
Предупреждения: Хаверц — Хименес, Лоди, Коке, Ньигес.
Удаление: Савич 81.
18.03.2021 00:55
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Последние комментарии:
Блин только что осознал что не заметил Суареза
Четко его закрыли
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Смотрю аналитику на БТ спорт, там рефери бывший или кто-то из этого цеха (не узнал его на самом деле), сказал, что фол Хуэты это пеналь и КК. Показали замедленно и с другой камеры, рили пеналь железный. Так что отскочили. Хуэта прям как в финале КА чуть не привёз вылет из ЛЧ от мертвейшего Атлетико. И я хочу напомнить, что это капитан Челси, наследник великих капитанов)
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не хочу сити(зае6али игры с ними), порто(слабые) и баварию(пока рано), хочу реал(разъе6ать и похоронить этот псевдоклуб с купленной историей), лузерку(чисто покуражиться на немощах) и псж(отомстить за прошлый вылет), к бд фиолетово отношусь, не рыба ни мясо, но будет возможность показать Холланду в какую команду ему нужно идти
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ковачич кстати тоже бистяра
на кукане вертел матрасов как хотел
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зиех шикарен, пасы в никуда или не вдодачу. Челик своим футболом живет
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Три английских команд прошли в 1/4, тут против колбасы или МС пудово.
(ответить)
Мы будем ебать эту лч.
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хотелось бы Реал укатать в 1/4, но наверняка попадёт ПСЖ, что в принципе тоже норм, Тухель знает как их размотать.
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карочи, бд в 1/4, в полуфинале псж, и в финале баварка )
if you know what i mean
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Хаверц просто с каждым матчем все лучше, Маунту будет сложнее вернутся в основу чем он думает
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Сидят вангуют какого соперника полегче бы для Челси. Элита вообще не ебется такими вопросами. Это убого и по-детски, камон. Рил АБсолютно похуй, даже дверь открыта
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большего всего не хочу Баварию и МС в 1/4
пусть они лучше между собой зарубятся
все остальные более менее равные, ну мб псж посильнее
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уг игра. Пулька-Челси или Порту-Челси норм будет - ещё 180 минут глиномесива.
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Канте и Хаверц лучшие сегодня были
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Самая приятная новость вечера - то что прогноз Валеры наконец-то сработал.
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Какой же Тухель крутой.
В кои веки в 1/4 финала из поносных клубов только один остался - Реал. Надеюсь их выбьет Сити или Бавария.
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«Челси» непобедимы в 13 играх под руководством Томаса Тухеля во всех соревнованиях, это самый длинный беспроигрышный старт для тренера «синих» в истории клуба.
как-то так...а впереди шефилд дома и вба )
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Очередная, предсказуемая, уверенная победа на классе. Всех с победой.
Хотелось бы Арсенал в 1/4.
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Просто разорвали в клопья гегемона испании
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Было бы интересно попасть на Реал, чисто показать Азарику как он ошибся, но лучше конечно Порту или БД
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