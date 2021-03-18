"Челси" еще раз уверенно переиграл "Атлетико"

Уверенно переиграв "Атлетико" со счетом 2:0 дома и присовокупив этот результат к победе в первой встрече, "Челси" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

По сравнению с безголевым матчем против "Лидса" главный тренер "синих" Томас Тухель произвел пять изменений в стартовом составе, вернув в команду Курта Зума, Маркоса Алонсо, Риса Джеймса, Матео Ковачича и Тимо Вернера.



"Атлетико" бодро провел несколько первых минут, сразу же бросаясь в прессинг, но оборона "Челси" не прогнулась. Затем хозяева забрал мяч под свой контроль, заставив соперника отступить назад.



Даже не контролируя мяч, гости старались атаковать, но кроме двух неубедительных попыток заработать пенальти ничего предложить не смогли.



А на 34-й минуте "Атлетико" нарвался на молниеносную контратаку. Кай Хаверц запустил вперед Вернера, который ворвался в штрафную по левому краю и идеально прострелил в центр под удар для Хакима Зийеша — 0:1.



Концовку тайма "синие" провели уверенно. Однажды Хаверца сбили в чужой штрафной, но рефери и здесь не увидел повода для 11-метрового.



После перерыва "Челси" совершенно ничего не позволял своему сопернику, но сам атаковал довольно регулярно. На 57-й минуте хорошую возможность имел Зийеш, но Ян Облак отразил его дальний удар под перекладину.



В концовке гости активизировались, появились кое-какие удары, но все старания команды Диего Симеоне были перечеркнуты на 81-й минуте, когда Стеван Савич получил прямую красную карточку за удар локтем.



После удаления Савича "Атлетико" просто бросил играть и в компенсированное время был за это наказан, когда едва вышедший на замену Эмерсон в касание завершил контратаку своей команды — 2:0.



Как и в первом матче, "Челси" почти ничего не позволил "Атлетико", который предпочел не разрываться на два фронта и теперь может полностью сосредоточиться на борьбе за титул Ла Лиги.



"Челси" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:0 (1:0) по сумме двух матчей — 3:0



Голы: Зийеш 34, Эмерсон 90.



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо (Чилуэлл 90), Зийеш (Пулишич 77), Хаверц (Эмерсон 90), Вернер (Хадсон-Одои 83).



"Атлетико": Облак, Триппьер (Лемар 69), Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо 45), Льоренте, Коке, Ньигес, Карраско (Дембеле 53), Фелиш, Суарес (Корреа 59).



Предупреждения: Хаверц — Хименес, Лоди, Коке, Ньигес.



Удаление: Савич 81.