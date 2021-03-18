"Наполи" готов вернуть Бакайоко назад в "Челси"

"Наполи" планирует вернуть полузащитника Тьемуэ Бакайоко в "Челси" по окончании этого сезона.

Как известно, сезон 2020/21 Бакайоко проводит за "Наполи" на правах аренды. Тьемуэ утвердился основным игроком команды Дженнаро Гаттузо, приняв участие в 34 матчах.



Однако TuttoNapoli утверждает, что своей игрой Бакайоко не оправдывает тех ожиданий, которые с ним связывали. Местное издание даже называет Тьемуэ "разочарованием сезона".



Сообщается, что "Наполи" счел "чистым безумием" цену в 16 миллионов фунтов, которую за Бакайоко установил "Челси". А на меньшее "синие" не согласны, ведь в 2017 году они заплатили "Монако" аж 40 млн. фунтов за Тьемуэ.



Все идет к тому, что по окончании сезона Бакайоко вернется на "Стэмфорд Бридж". Помимо 26-летнего француза, "Челси" нужно будет решить судьбу других находящихся в арендах полузащитников: Рубена Лофтус-Чика, Росса Баркли и Конора Галлахера.