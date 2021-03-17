Клопп: "Будет почти невозможно попасть в топ-4"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что для его команды будет "почти невозможно" попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге и имеет несколько серьезных конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 как впереди себя, так и позади себя.



Клопп понимает, что с такой конкуренцией и такими нестабильными результатами рассчитывать на место в топ-4 едва ли возможно. Выиграть Лигу Чемпионов Юрген тоже не надеется, учитывая обилие травм.



"Мне нравится быть оптимистом, но в этой лиге почти невозможно финишировать в зоне Лиги Чемпионов, занимая место, как мы сейчас".



"За "Тоттенхэм" сейчас играет Гарет Бэйл, и они тоже в гонке. Плюс "Сити" и "Юнайтед", которые ушли далеко. "Челси" на подъеме. Квалифицироваться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу будет сложно, и мы знаем это".



"Когда у тебя такие большие проблемы с травмами, как у нас, обычно тебе не выиграть Лигу Чемпионов. При худшем сценарии у нас не будет Лиги Чемпионов в следующем году. Возможно, будет Лига Европы, хотя и это нам не гарантировано", — сообщил Клопп Bild.