Клопп уточнил свое отношение к работе со сборной Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп внес уточнение насчет своего отношения к работе со сборной Германии.

Напомним, на прошлой неделе было объявлено, что Йоахим Лев покинет должность наставника немецкой сборной после Чемпионата Европы.



Однако Клопп зарубил на корю едва появившиеся спекуляции, заявив, что "недоступен" для национальной команды и что "эту работу будет делать кто-то другой".



В свежем интервью Bild Клопп пояснил, что взял самоотвод вовсе не от нежелания работать со сборной своей страны. Просто Юрген предан "Ливерпулю", с которым у него есть контракт до 2024 года.



"Я не говорил, что не хочу становиться тренером национальной команды. Я говорил, что не могу. Это важно. Есть огромная разница".



"Я очень верен взятым на себя обязательствам. Здесь в "Ливерпуле" у меня важная роль".



"Это мой шестой год в "Ливерпуле", и я выстроил невероятные отношения с людьми, с которыми вместе работаю каждый день. Мы полагаемся друг на друга. Как я могу сейчас, в столь сложной ситуации, сказать: "Ну, я тогда пошел?" Этому не бывать", — сообщил Клопп Bild.