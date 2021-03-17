Артета: "Мы во всем разобрались с Обамеянгом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не затаил на него обиду после инцидента в минувшее воскресенье.
Опоздав на сбор команды, Обамеянг был вычеркнут из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", а затем, по слухам, подвергся штрафу.
С тех пор Артета поговорил со своим капитаном и убедился, что Пьер-Эмерик не испытывает никаких негативных чувств.
"Мы поговорили, во всем разобрались и сделали это в очень позитивной манере, поэтому мы движемся дальше".
"Сыграет ли он в четверг? Каждый должен показывать свой высший уровень, чтобы заслужить место в команде. Исключений здесь нет, и мы выставим очень боевитый состав, чтобы вновь постараться одержать победу", — цитирует Артету The Guardian.
17.03.2021 21:00
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