Артета: "Мы во всем разобрались с Обамеянгом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не затаил на него обиду после инцидента в минувшее воскресенье.

Опоздав на сбор команды, Обамеянг был вычеркнут из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", а затем, по слухам, подвергся штрафу.



С тех пор Артета поговорил со своим капитаном и убедился, что Пьер-Эмерик не испытывает никаких негативных чувств.



"Мы поговорили, во всем разобрались и сделали это в очень позитивной манере, поэтому мы движемся дальше".



"Сыграет ли он в четверг? Каждый должен показывать свой высший уровень, чтобы заслужить место в команде. Исключений здесь нет, и мы выставим очень боевитый состав, чтобы вновь постараться одержать победу", — цитирует Артету The Guardian.